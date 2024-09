Az idei Szüreti Ramazuri központi helyszíne ugyanis ez a település volt, a többiek – Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Szentmargitfalva – a közreműködőket adták és a felvonulás által voltak érintettek, amelyen tíz járművel több mint százan vettek részt.

A héberezés könnyen ment a versenyzőknek. Balról a csörnyeföldi Eger Tibor, középen a kerkaszentkirályi Kovács István, jobbról a muraszemenyei Varga Gyula Fotó: Gyuricza Ferenc

A menet visszatérését követő megnyitón Hóbor-Sztrahia Krisztina csörnyeföldi polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő egyaránt a szüreti hagyományok életben tartásának szándékát, valamint azt az összefogást méltatta, amelynek köszönhetően egy új, sokakat vonzó rendezvénnyel gazdagodott ez a térség. Az idei Szüreti Ramazuri ráadásul új programelemekkel is bővült, így a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott szakkörök vándorkiállítását is megtekinthették a jelenlévők, s most első alkalommal rendeztek parasztolimpiát a résztvevő falvak csapatai számára. Ez utóbbin többek közt olyan versenyszámok vártak a csapatokra, mint a szalmabála-gurítás, gumicsizma-hajítás, héberezés, menyecskecipelés és bugyi katapult. Ez utóbbi lényege: a versenyzőknek kifeszített tangabugyi segítségével kellett krumplit a célként kijelölt kosárba belelőniük.

Menyecskék a talicskákon. Balról a csörnyeföldi Dávid Gergely és Dávid-Simon Bianka, középen a muraszemenyei Erdős Loránd és Benke Tímea, jobbról a kerkaszentkirályi Kerese Kornél és Dunai Ernőné Fotó: Gyuricza Ferenc

A Göcseji Szegek Néptáncegyüttes is színpadra lépett Fotó: Gyuricza Ferenc

A nagy érdeklődéssel kísért versenyt kulturális bemutatók és szórakoztató programok követték, fellépett a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes, a Trilla kamarakórus, Domján Róbert énekes, a Roy és Ádám Trió, valamint a Kredenc együttes.