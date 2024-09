– Ő Gyula, régi ismerősöm, aki hosszú külföldi vándorlásra indul, s mielőtt Szlovénia felé elhagyná az országot, szeretett volna elköszönni tőlem, azért ugrott be Paraszára – mutatja be vendégét Lénárt Ferenc.

Léna, Gyula és a cica

Fotó: Győrffy István

– Léna legendának számít az országban, s nem akartam búcsú nélkül itt hagyni, lehet, hogy többet nem is térek vissza az országba, ki tudja, mit hoz a jövő – mondja Gyula, és megöleli vendéglátóját, Lénárt Ferencet, akit barátai Lénának hívnak, s akit pár évvel ezelőtt az egyik kereskedelmi tévé a legérdekesebb tíz magyar közé választott. Léna kerékpáros útjai máig szenzációsnak számítanak. Ő vitte el kerékpáron a magyar zászlót a kínai olimpiára, s később elkerekezett Indiába, hogy Nepált, a Himaláját is érintve Kőrösi Csoma Sándor sírjára két marék magyar földet tehessen. Előzőleg bejárta Európát, aminek kétszer is nekirugaszkodott, mert az első alkalommal majdnem az életébe került ez a kirándulás. A világjáró Léna több mint egy éve szinte a világ végén, Kustánszeg falurészében, Paraszán talált otthonra. A falu külterületének számító Paraszán most 27-en élnek. Ez a kis település szinte már a világ vége, innét út nem vezet tovább.

Gyula így kerekezik a cicájával

Fotó: Győrffy István

– Egy ilyen helyre, végtelen nyugalomra vágytam a tengernyi bolyongás után, s jól érzem magam. De amit Gyula eddig produkált a járógépes lábával, az sem semmi, ám erről hagyjuk őt beszélni – kínálja hellyel barátját, a dorogi születésű Horváth Gyulát Léna, akit, útjait megismerve, hívhatunk Magyarország és Európa vándorának is.

– Az új életemet keresem, az El Caminómat járom (eredetileg El Caminóként is nevezik azt a középkori zarándokútat, mely Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet) - mondja Gyula, aki már hosszabb ideig volt kerékpárral Spanyolországban, s ott ragadt rá a spanyol nyelv némi ismerete is. - Most Portugáliába tartok, egy kedves barátom hívott meg, akivel, ha minden jól megy, közös vállalkozásba kezdünk. De nem ez volt a leghosszabb utam, először az akkor 11 éves lányommal kerékpárral kitekertünk 2012-ben a londoni olimpiára és vissza. Mindez hatvanhárom napba tellett. Hogy hosszú volt-e, szinte fel sem tűnt, mennyi idő alatt értünk ki – fűzi hozzá, majd a magyarországi túráira terelődik a szó.