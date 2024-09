Hermán Róbert és felesége, Barbara egy német határhoz közeli, körülbelül öt ezer fős kisvárosban, Altheimben telepedett le. Bár a Duna sincs túlságosan messze tőlük, de annak a térségnek az Inn a meghatározó folyója, míg a városka közvetlen közelében a Mühlheimer Ache található. Ez utóbbiak nem okoztak olyan vészhelyzetet, mint a Duna áradása.

- Felső-Ausztriában, ahol mi is élünk, nincs olyan katasztrófahelyzet, mint az ország más részein, itt csak néhány vízátfolyás az úton jelzi az árvizet – mondta Hermán Barbara. – A környékbeli önkéntes tűzoltók ezért mindannyian Alsó-Ausztriába mentek segíteni, amely valóban katasztrófa sújtotta terület. St. Pölten, Krems és Tulln térségére, valamint Burgenlad és Steiermark északi részére a legmagasabb fokú riasztást rendelték el. Az eső persze nálunk is folyamatosan esik, mára is jelentős csapadékot jeleztek elő.

Hermán Barbara hozzátette: az osztrák vasút teljesen leállt, ahogy Bécsben a metró is. Országszerte 250 közutat is le kellett zárni a forgalom elől. Az iskolákat szintén bezárták azokban a térségekben, ahol jelentős árvíz van, a pedagógusok és a diákok is otthon maradhattak. Altheimben ugyanakkor biztonságban érzik magukat az emberek, bár az ottani patakok vize is megduzzadt. Vasárnap egy nagyobb árhullám vonult le, a víz ki is lépett a patakmederből, de lakott területeket egyelőre nem veszélyeztetett. A következő árhullámot kedd délelőttre várják.

Hermán Barbara szerint az osztrákok számára nem szokatlan az árvíz, néhány éve a jelenleginél is nagyobb árhullámokkal kellett megbirkózniuk. Azt követően kezdtek el országszerte vízlépcsőket építeni, amelyek azt a célt szolgálják, hogy nagyobb árhullámok esetén szabályozni tudják azok levonulását.

- Az egész országra vonatkozóan azt látom, hogy az emberek bíznak a vízügyi szakemberekben és a tűzoltókban – folytatta. – Nincs pánikhelyzet, bár azzal mindenki tisztában van, hogy nagyon nagy a baj. Altheimben az aggódás jeleit sem látom, az élet zajlik a maga normális rendje szerint, miközben mindenki az árvíz sújtotta területekre figyel, folyamatosan olvassa a híreket, nézik a televíziót. Az imént mondták be, hogy Felső-Ausztriában két újabb halálos áldozata van az árvíznek, egy idős pár halt meg a saját otthonában. Ezzel háromra emelkedett az árvíz okozta halálozások száma, vasárnap egy tűzoltó halt meg.