A bevonulók számára tartott tájékoztatóból kiderült: a KAP a Magyar Honvédséghez bevonulók számára laktanyai elhelyezéssel egybekötött alapfelkészítést biztosít, amely tízhetes kiképzést tesz lehetővé. A bevonuláskor az egészségügyi és pszichikai alkalmasságot az MH Egészségügyi Mobil Alkalmasságvizsgáló Csoport állapítja meg. A szerződéses és hivatásos jogviszonyra tervezett katonáknak a teljes programot teljesíteni kell, ami a fizikai alapozó felkészítésből, az alapkiképzésből, a lövész alapozó felkészítésből és a katonai esküre történő felkészülésből áll, összesen 50 nap végrehajtási idővel, bentlakásos formában.

Kis-Bús Károly ezredes, az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred vitéz 48. Nagy Sándor Területvédelmi Zászlóalj ezredparancsnoka

Fotó: Szakony Attila

Nagy részük szerződéses szolgálatot vállalna

A bevonuláskor Kis-Bús Károly ezredes, az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred vitéz 48. Nagy Sándor Területvédelmi Zászlóalj ezredparancsnoka elmondta: nagy részük olyan jelentkező, aki szerződéses szolgálatot szeretne vállalni. A későbbiekben tehát, az alapkiképzés befejezését követően két hónap múlva műveleti besorolású alakulatnál szerződéses jogviszonyban szeretnék hivatásszerűen a hazát szolgálni. A területvédelmi tartalékosok pedig végrehajtják az alapkiképzést és maradnak tartalékosok egészen addig, amíg meg nem gondolják magukat. Rájuk itt Nagykanizsán számítanak hosszabb távon.

– Minden 18 és 65 év közötti magyar állampolgárt várunk folyamatosan, aki szeretne felkészülni a haza fegyveres védelmére – folytatta. – A haza védelme mindenkinek állampolgári kötelessége, ezt a képzést csak ajánlani tudjuk. Ha szükség lesz rá azért, ha pedig nem, akkor is olyan ismeretekkel gazdagodik, amit a hétköznapi civil életében is alkalmazhat. A bevonulóknál az első két héten a fizikai felkészítésre helyezzük a hangsúlyt annak érdekében, hogy ezután sokkal fittebbek legyenek és megkezdhessék az alapkiképzést. Ezután elméleti képzések következnek, de megtanulják az alakiságot, vagyis elkezdenek katonának látszódni és úgy is viselkednek. Megtanulnak tájékozódni terepen, térképpel és anélkül, elsajátítják az elsősegélynyújtást, egyéb egészségügyi ismeretekre tesznek szert.