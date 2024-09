Pacsa tizenöt éve lett város

A 2009-ben várossá nyilvánított, Zala szívében, a vármegye földrajzi közepén fekvő, közel 1800 lakosú településen pénteken tartották meg a város napja ünnepséget a művelődési ház konferenciatermében, magas rangú vármegyei tisztségviselők, a környező települések polgármesterei, a város díszpolgárai részvételével. A hagyományoknak megfelelően Pacsa polgármestere, Kelemen Tamás köszöntő beszéde foglalta össze az írásos forrásokban először 773 évvel ezelőtt említett település törekvéseit, közösségi életét és terveit. Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője Zala legfiatalabb városának ünnepén a közelmúlt közlekedési fejlesztéseit idézte fel. A város napján átadták az önkormányzat döntése alapján adományozható Polgármesteri Elismerő Oklevelet, amelyet Szalainé Gájer Bernadett vehetett át, aki a sport, a mozgás, a tánc népszerűsítésével, versenyeken való részvétellel, minden korosztályt bevonó csoportjainak vezetésével hosszú ideje szolgálja a pacsai közösségépítést. A díjazott köszönő szavaiban odaadó folytatást ígért.

Jótékonysági koncert Monostori János emlékére

A zalai zenei élet szűk két esztendővel ezelőtt, 2022 decemberében elhunyt kiválósága, a billentyűs hangszereken játszó Monostori János zeneszerző tiszteletére szervez jótékonysági emlékkoncertet a közelmúltban alakult Valódi Közösségekért Magánalapítvány. A szeptember 16-án Zalaegerszegen, a Keresztury VMK nagytermében tartandó koncerten a néhai zenész barátai, pályatársai lépnek fel. A közreműködő zenészek névsora összeállt, a fellépők közt lesz Takáts Eszter, a Columbo Jam Unit, a Rechord, a Duo Don Pedro’z, valamint az a Flight Mode is, amely felvételről Monostori János játékát is beilleszti. A koncert bevételét a szervező magánalapítvány a néhai zenész árván maradt gyermeke támogatására kívánja fordítani. A kislány ugyanis nemcsak édesapját veszítette el, de a közelmúltban édesanyja – Monostori János első felesége – is elhunyt.