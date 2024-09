A Kiskondás étteremben tartott rendezvényen Gondos Ferenc ny. ezredes, a Honvédklub tiszteletbeli elnöke elevenítette fel az elmúlt két évtized fontosabb eseményeit. 2004. szeptember 12-én Güssingben a két közösség akkori vezetője: Richard Dragosits és Szatmári Bálint ny. ezredes együttműködési megállapodást írt alá, amely kiterjedt a katonai hagyományok ápolására, találkozók szervezésére, kulturális rendezvények tartására együtt és külön-külön is, az utóbbiak esetében küldöttséggel tisztelték meg a baráti közösség eseményét.

Gecse Péter és Vinzenz Knor jó ötletnek tartotta a két város barátságának elmélyítését

Az első, Güssingben tartott találkozáson 30 zalaegerszegi klubtag vett rész, a következő évben már 50 fős osztrák delegáció viszonozta a látogatást. A tiszti kaszinóban kulturális műsorral, városnézéssel, Zalaegerszeg értékeinek bemutatásával, majd zenés táncos rendezvénnyel zárták a napot - s az utóbbi olyan fergetegesre sikeredett, hogy azóta gyakran megismételték, a fontosabb események mellett a Honvédklub báljaira is meghívást kaptak osztrák barátaik. A vidám rendezvényekben a güssingiek sem szűkölködtek: hasonlóan jó hangulatú mulatságokkal kényeztették a zalaegerszegieket, s a helyi, Montecuccoli laktanya parancsnoka is rendre meghívót küldött nagyszabású évnyitó laktanyabáljukra a magyar obsitosoknak. Meghatározó feladataik közé tartozik, hangsúlyozta Gondos Ferenc, a kegyeletei tevékenység, amely keretében a közösség zászlaja alatt halottak napján Güssingben, a Hősök napján pedig Zalaegerszegen virágokkal, koszorúkkal tisztelegnek a háborúkban elesett katonák emléke előtt. A szónok a rendezvények sorából kiemelte a Montecuccoli laktanyában 2016. 11. 08-án tartott találkozót, amelyen Vinzenz Knor polgármester külön is méltatta a katonai hagyományokat ápoló két nyugdíjas szervezet barátságát, s akkor úgy fogalmazott: kár, hogy a két város között "csak" egyesületi szinten van élő kapcsolat.

Vinzenz Knor, Güssing polgármestere is köszöntötte a jubileumi ünnepség résztvevőit. Mellette Baksa Anita tolmács, balról a két csapat zászlaja

Fotó: Fincza Zsuzsa

A güssingi polgármester azóta is pártolja a két katonaközösség együttműködését, több alkalommal el is kísérte a bajtársi küldöttséget Zalaegerszegre. A jubileumi rendezvényen is tiszteletét tette, hiszen, miként köszöntőjében fogalmazott: az eltelt 20 év dicsérendő tartalmával valóban érdemes arra, hogy megünnepeljék. A vendéglátó város önkormányzata részéről Gecse Péter alpolgármester üdvözölte a rendezvényt, megköszönve minkét szervezetnek, hogy élő és tartalmas együttműködésükkel színesítik Zalaegerszeg közösségi életét. Mindketten pozitívan reagáltak a közben felvetődött ötletre, miszerint gyümölcsöző lehetne a barátság a két település között is. Hogy a szavakat tettek is követhessék, Vinzenz Knor egyeztetett Gecse Péterrel, s a következő güssingi laktanyatalálkozóra meghívót küld majd a Balaicz Zoltán polgármesternek és alpolgármesterének, hogy tárgyaljanak a testvérvárosi kapcsolat kialakításáról.