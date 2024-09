Középiskolásoknak tartottak bűnmegelőzési programot 1 órája

Egy közúti baleset során akár a húgyhólyag is megrepedhet! Egy ilyen sérülést csak nagy és bonyolult műtéttel lehet helyrehozni, de még így is kialakulhat működési vagy vizelettartási zavar, ami a sérültet élete végéig elkíséri. Ilyen, balesetekhez kapcsolódó, és ehhez hasonló információk is elhangzottak kedden a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Technikumában, ahol bűnmegelőzési programot tartottak a fiataloknak.

Péntek Barnabás és Morvai Ágoston a borulás-szimulátorban. Megtudták milyen érzés egy baleset szenvedő alanyának lenni Fotó: Szakony Attila

A lányok zöme sikított, míg a fiúk többségének arcára fagyott a mosoly, amikor kipróbálták a Magyar Autóklub által biztosított borulás-szimulátort. A szerkezet gombnyomásra oldalra vagy éppen fejtetőre állította az utasfülkét, így a fiatalok saját bőrükön tapasztalhatták, milyen, amikor egy közúti baleset szenvedő alanyai lesznek. A szimuláció közben egyéb fontos információk is elhangoztak, így többek között arról is beszámoltak a szakemberek, hogy milyen nyaki vagy végtagsérüléseket, rosszabb esetben belső szervi problémákat okozhat egy frontális ütközés. A fiatalok KRESZ-tesztet is kitölthettek. Sokuknak hamarosan jogosítványa lesz, fontos lenne elkerülni a baleseteket

Fotó: Szakony Attila Megtapasztalták, milyen érzés egy baleset szenvedő alanyának lenni A szimulátor mellett még egyéb állomások is vártak a fiatalokra, így többek között KRESZ-tesztet tölthettek ki, illetve felvilágosítást kaphattak a bűnmegelőzés számos témakörében, legyen szó drogokról, iskolai vagy online zaklatásról, áldozatvédelemről. A programra a Magyar Honvédség is kitelepült és szimulációs lőgyakorlatot is tartott, ami szintén nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a technikumban van rendészeti és közszolgálati képzés is. Az iskolai és online zaklatásról is szó esett A rendezvényen Smolcz Frigyes, az intézmény igazgatója elmondta: a program keretében olyan ismereteket szerezhetnek a diákok, amelyek a mindennapi életükben is fontos szerepet játszanak. Hamarosan sokan szereznek jogosítványt, így nem árt, ha tudják, mivel jár egy nagy erejű ütközés vagy, hogy éppen milyen lelki sebeket okozhat az iskolai vagy online zaklatás, a drogok használatáról már nem is beszélve. A Magyar Autóklub részéről Kis Miklós is a biztonságra hívta fel a fiatalok figyelmét, illetve ezzel ellentétben a közutakon tapasztalható aggresszivitásról beszélt. Mint mondta: éppen a napokban ítéltek el egy sofőrt, aki az autópályán büntetőfékezett, veszélybe sodorva ezzel magát, utasait és a mögötte haladó járműben utazókat. Mindemellett jelentős anyagi kárt is elszenvedett, hiszen mindkét autó összetört. A diákokat Smolcz Frigyes igazgató, Berke László rendőrkapitány, Horváth Jácint megválasztott polgármester és Kis Miklós, a Magyar Autóklub képviselője köszöntötte

Fotó: Szakony Attila Közlekedésbiztonsági fejlesztések A diákokat Horváth Jácint, Nagykanizsa megválasztott polgármestere is köszöntötte, aki felsorolta azokat a közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, melyeket az önkormányzat az elmúlt időszakban hajtott végre, így szólt a Teleki úton és a Balatoni úton kialakított okos-zebrákról és a trafiboxokról is, melyek telepítése óta nem történt gyalogosgázolás ezen útszakaszokon.

