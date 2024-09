Lassan egy évtizede tartó hercehurca zárult le ezekben a hetekben: elkelt az eredetileg a MotoGP magyar nagydíja helyszínének szánt Balatonring területe - olvasható a 24.hu összeállításában. A felszámolás eredményhirdetése alapján nettó 664,3 millió forintos ajánlattal a Sávolyi Termálcentrum Kft.-é lett a terület. Ezzel befejeződött a Sávolyi Motorcentrum Fejlesztő Kft. hét éve húzódó felszámolása, a bíróság a cég törlését is elrendelte.

A bejelentést követően azonnal elkezdődött a pálya nyomvonalának kialakítása

Fotó: ZH

A Zalai Hírlap és a Zaol.hu több alkalommal is foglalkozott a sávolyi MotoGP pályával, munkatársaink ott voltak az alapkőletételnél, majd beszámoltunk arról is, hogy a magyar kormány írásos ígérete ellenére a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) mégsem nyújtott hitelt a beruházáshoz a spanyol Sedesa cégcsoportnak. Legutóbb 2015-ben jártunk a félbehagyott közel 200 hektáros sávolyi területen, ahol már akkor is a gaz és a szemét uralta a nyomvonalat.

Így nézett volna ki a sávolyi Balatonring, ha megépül

Fotó: ZH

2015-ben már szinte teljesen benőtte a gaz a pálya nyomvonalát

Fotó: ZH

Mint akkor megírtuk: a spanyol Sedesa cégcsoport grandiózus tervet álmodott. Az elképzelés szerint a területen található termálvízre alapozva szállodát, golfpályát, üdülőfalut alakítottak volna ki, melyhez később a MotoGP pálya is kapcsolódott volna. A spanyolok önerőből megvásároltak közel 600 hektárnyi területet, majd nekiláttak a pálya kialakításának is. Több száz millió forintért áthelyeztették a Lengyeltóti-Nagykanizsa gázvezetéket, beszerezték a szükséges engedélyeket, elvégeztették a földmunkákat, kialakították a pálya nyomvonalát, melyhez 400 ezer tonna követ hordattak ide. Szintén ők finanszírozták a település és a pálya szennyvízrendszerének kiépítését, ami közel egymilliárd forintba került.

Bobek József, Sávoly akkori polgármestere nehezen emésztette meg, hogy félbeszakadt a beruházás

Fotó: ZH

A területet most megvásárló Sávolyi Termálcentrum Kft. információink szerint spanyol tulajdonban van.