Nemcsak a gasztronómia iránt érdeklődők számára tartogat izgalmakat az esemény, hanem a művészetek és kulturális események kedvelőinek is. A nagykanizsai Mozaik Társulat 16 órakor a „Pofa be Annuska” című darabot mutatja be, az estét 20 órakor Varga Viktor koncertje zárja A programok között Veiger Csabi gitározik, aki a legjobb hazai és külföldi slágereket játssza.