A például kék színével küllemében is a Balatont idéző sütemény helyi alapanyagokból készült, hangsúlyosan jelenik meg benne az Othello szőlő, a szeder, a málna, de az ízvadászok a mandula és a mogyoró zamatát is felfedezhetik. A Balaton sütije azért született, hogy e tájat minél többféle módon: most már édességként is felfedezzék az utazók.

A Balaton sütije kóstolásra csábít, b-j: Princzinger Péter, Farkas Bernadett, Karádi Szabolcs és Erdélyi Balázs Fotó: PBÁ

„Számos küldetésünk között fontos, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a helyi szolgáltatóknak, sőt e projekt révén az is cél volt: közösen gondolkodjunk, vajon milyen is a balatoni ízvilág, ami egyedi és csak ezt a vidéket jellemzi”, bocsátotta előre Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője.

A Balaton sütije is élményforrás

– Persze, a VisitBalaton365 számtalan ízt, színt és hangulatot mutat be partnereivel együtt, nagyon sok eseménnyel. Weboldalunkon pedig minden felhasználó megtervezheti, személyre szabhatja utazását. Igyekszünk segíteni, hogy a balatoni vendégélmény változatos és maximális legyen. Ehhez mostantól a Balaton sütije is hozzájárul – szögezte le Princzinger Péter.

A Balaton sütije e térséget s a világhírű tavat idézi Fotó: VisitBalaton365

Az Othello szőlőtől a mogyoróig

A Balaton sütije 2024 zsűrizésében a Magyar Cukrász Ipartestület kiváló szakemberei vettek részt, örömmel eleget téve a VisitBalaton365 felkérésének, árulta el Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, hozzátéve: szakmai javaslataikkal segítették a sütemény fejlesztését.

– Megjelenésében elegánsan idézi a Balatont, ízvilágában pedig olyan helyi alapanyagoké lett a főszerep, mint a mandula, a mogyoró, a málna, a szeder és az Othello szőlő – tette hozzá.

Az édes csábítás több cukrászda kínálatában is felfedezhető a Balaton körül Fotó: VisitBalaton365

Egész évben Balaton

„Nagy öröm számunkra, hogy a Segreto di Otello desszertünk méltó a Balaton sütije 2024 címre”, szögezte le Karádi Szabolcs, a Segreto Cukrászat tulajdonosa.

Princzinger Péter: A Balaton sütije azért született, hogy e tájat minél többféle módon: most már édességként is felfedezzék az utazók Fotó: PBÁ

– Keszthelyi cukrászüzemünkből több Balaton-parti egységnek is szállítunk süteményeket és tortákat, öröm látni, hogy egyre több partnerünk nem zár be a nyár végén, hanem velünk együtt az egész éves nyitvatartást választja – emelte ki Karádi Szabolcs, felidézve, szívének kedves élmény volt például tavaly télen, amikor Fonyódon befagyott a Balaton, és a különleges jégképződmények miatt turisták százai jöttek a partra, partnerüknél pedig annyi vendég volt, mint a nyári hónapokban.