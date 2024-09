A szakemberek nagyon sokszor elmondták: az érzelmi viszonyok kialakulásában a gyermekkornak nagyon fontos, kvázi meghatározó szerepe van. Bizonyára olvasóink is rögtön ezer példát tudnának mondani azokra a gyermekkori emlékeikre, amelyekre a mai napig szívesen gondolnak vissza, s amelyek hatással voltak életükre. Nos, személy szerint én a természet iránti pozitív attitűd megalapozását tartom a jövőnk szempontjából az egyik legfontosabb olyan teendőnek, amiben dolgom lenne még. Újságíróként ezért is igyekszem a lehető figyelmet szentelni a természet védelme, a gyönyörű természeti környezetünk megóvása érdekében dolgozók munkájára. Akár még azt is mondhatnám: könnyű dolgom van, hiszen az ország legerdősültebb vármegyéjében élek.