A Balatoni Szövetség (BSZ), együttműködve a Nők a Balatonért Egyesülettel (NABE), az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával idén hatodik alkalommal hirdette meg a díjpályázatot. Mint eddig minden alkalommal, ezúttal is négy kategóriában díjazták Az év balatoni háza elismerésre méltó ingatlanokat. A zsűriben a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három Balaton körüli vármegye építész kamarája, a NABE és a BSZ képviselője kapott helyet. A bizottság elnöke Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára volt.

Az Év balatoni háza pályázaton a Balatoni Szövetség különdíját nyerte el a felújított vonyarcvashegyi Szent Mihály fogadalmi halászkápolna

Fotó: Péter B. Árpád

Az év balatoni háza

A pályázat célja ezúttal is az volt, hogy megismertessék a szélesebb nyilvánossággal a minőségi építészetet, s felhívják a figyelmet a Balaton környezetében lévő példaértékű épületekre. Zalából ezúttal a vonyarcvashegyi Szent Mihály fogadalmi halászkápolna felújítása nyerte el az ítészek tetszését.

Tudás, tehetség, jóakarat

Pali Róbert, a nagyközség polgármestere azt mondta, a településen „a bennünk lévő tudást, tehetséget, jóakaratot” akarják előtérbe helyezni, méghozzá a tudásmegosztás segítségével. Ami a díjazott kápolna estében hűen kifejezi azt a partnerséget, amelyet Vonyarcvashegy a veszprémi érsekséggel, illetve a különféle hatóságokkal ápolt e beruházás kapcsán.

Ez a kötcsei nyaraló két különdíjat is elhódított

Fotó: Balatoni Szövetség

A település első embere kiemelte: azt ajánlják mindenkinek, „legyen a Szent Mihály-kápolna közös kincsünk – hogy a jelenben ne tűnjön el a múlt”.

A révfülöpi közösségi pavilon lett az üdülőépület kategória nyertese

Fotó: Balatoni Szövetség

Balatoninak lenni isteni kegy

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke leszögezte: ez az építészeti díjpályázat is azt szolgálja, „hogy mindent értéket megfoghassunk, megtarthassunk, s ezek egyike az épített környezet, amit az elmúlt időszakban azért sokan igyekeztek tönkretenni. De ez nem sikerült, s remélem, nem is fog soha.” Hozzátette, balatoninak lenni isteni kegy, és minden olyat, ami a múlthoz köt, azt óvni kell. Erre jó példa a Szent Mihály-kápolna, amely most megújult, s a munka később folytatódik.

Fabacsovics Zoltán: E nemes versengés ötlete 2016-ban fogalmazódott meg

Fotó: Péter B. Árpád

A BSZ vezetője hangsúlyozta, ahol az ember megjelenik, gyakran „csúnya nyomokat hagy maga után”. Ennek kapcsán reményét fejezte ki: ez az áldott hely soha nem jut erre a sorsra.