Árvízzel fenyeget a Mura, ne menjünk a horgásztavak térségébe!

Árvízveszélyre figyelmeztet Muraszemenye önkormányzata, emiatt azt kérik a Mura árterében, az egykori kavicsbányákból kialakított horgásztavak környékén található hétvégi házak és bungalók tulajdonosaitól, hogy az elkövetkezendő napokban ne menjenek be az érintett területre, vagy ha ott tartózkodnak, még azelőtt távozzanak onnan, hogy a víz elöntené az utakat. A meteorológiai előrejelzések alapján a hét végén több mint 100 milliméternyi csapadék várható a térségben, de ugyancsak jelentős esőzés van, illetve lesz a szomszédos Szlovéniában és Ausztriában is, ami érinti a Mura vízgyűjtő területeit. Ezek alapján nagy valószínűséggel várható a Mura áradása. Az előrejelzések alapján a Muraszemenye térségében lévő horgásztavak átlagos vízszintje több mint három méterrel emelkedhet, az oda vezető út pedig már péntek estére víz alá kerülhet. A Zrínyi utca alsó részén, illetve az Ady utcában szintén fel kell készülni az árvízi védekezésre.



Rezidensképzés a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban

Ötven éve kapta meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház a Pécsi Tudományegyetemtől (PTE) az oktatókórházi címet, és az ezzel járó feladatokat. A PTE Általános Orvosi Karával való öt évtizedes együttműködés jegyében tartottak jubileumi ülést csütörtökön a kórház tanácstermében, amelyen a PTE vezetői is részt vettek. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház évente 300 ezer fekvőbeteget lát el, ismertette dr. med. Habil Gasztonyi Beáta PhD. A kórház főigazgatója az erősségek közé sorolta, hogy intézményükben valósult meg elsőként az országban a 24 órás behívós katéteres ügyelet, országosan is elismert a perinatális intenzív centrum és a Dunántúl egyetlen neurorehabilitációs központja. Köszönetét fejezte ki a PTE-nek, hogy 40 millió forint értékű műtőasztallal is segítették a traumatológiai osztály működését. Az oktatókórházi tevékenységükről elmondta, hogy a jól felszerelt skill laborjukban nem csak a medikusok oktatását végzik. A rezidensek száma évről évre nők, 2023-ban 18 rezidens állt munkába. Dr. Watti Rézán szívsebészszakorvos által kidolgozott rezidensi program szerint zajlik az oktatás, amelynek a fiatal orvosok megtartása is a célja, emelte ki a főigazgató.