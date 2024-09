Lentiben a városi könyvtárban széles kínálattal várják a gyerekeket, már az egészen kicsiket is, az olvasni nem tudókat és az idősebbeket, több polcnyi gyermek- és ifjúsági irodalmi írás közül válogathatnak. Hogy melyek voltak a nyár sikerkönyvei a fiatalok körében, milyen témák érdeklik őket, arról Czigány Judit könyvtárossal beszélgettünk.

– A nyári időszakban is népszerű könyvtárunk, a fiatalok, illetve a kisgyermekes szülők és kisebb csemeték körében is – kezdte. – Ehhez hozzájárul az évek óta meghirdetett nyári kézművesház, mely egy pluszprogram, mellyel behívjuk őket hozzánk. Ami az olvasmányokat illeti, az óvodások nagyon kedvelik a ma már kereskedelmi forgalomban nem kapható Anna, Peti és Gergő című gyermekkönyvsorozatot Bartos Erika írótól, mondhatni viszik, mint a cukrot. Ehhez kapcsolódik a szerző Bogyó és Babóca sorozata, ami szintén népszerű. Ellenpélda az ezzel hasonlatos Dániel András Kuflik sorozata, amit vagy nagyon szeretnek vagy nagyon nem szeretnek. Utóbbi inkább humoros történetekről szól, előbbiek pedig életszerű eseményeket dolgoznak fel. Vannak interaktív könyvek is, mint a zenélő és az úgynevezett lámpás kötetek, melyek egyben tanító jellegűek és a vizualitást is fejlesztik.

Az óvodás korúaknál fiatalabb gyerekeket is szívesen látják a könyvtárban, és szeretnék, ha ők is könyvfogyasztóvá válnának. Az ő kezükbe kerülnek a lapozható leporellók, illetve idén külön babáknak szóló tárlatot is nyitottak a könyvtárban Babageometria címmel, s ehhez kapcsolódóan is érhetők el könyvek, melyek a legkisebbek látásfejlődését segítik a fekete-fehér formákkal.

– Népszerű volt a nyáron Axel Scheffler Pipp és Polli meséi, olyan történetek, amelyeket kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők egyaránt szeretnek. Ugyanígy a Barátnőm, Bori sorozatot, melynek könyvei számos élethelyzetet kísérnek végig a pizsipartitól a főzésen át a karácsonyig – folytatta. – Valadi Adrienn könyveit is sokan keresik, vannak itt ovis történetek és sok más is. Idén Marék Veronika írásai előtérbe kerültek a könyvtárban, volt kiállítás és foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak, akkor és azóta is nagyon mennek a Boribon könyvek. Most Bálint Ágnes-kiállításunk van, az ő könyveit népszerűsítjük, s keresik is ezeket.