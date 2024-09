Stefán Zoltán a Batthyány térről jelentkezett be élő adásban, aki elmondta, vasárnap reggel már szemmel láthatóan apadt a Duna, 8 méter alatt van a vízszint. A helyszín kiemelten fontos volt az árvízvédelem szempontjából, ugyanis sok lakóépület található a parthoz közel, valamint fontos közlekedési csomópont is. Emellett a Duna itt kanyart vesz, ezért a Batthyány tér környékén nagy a sodrás. 2013-ban itt átcsapott a víz, most szerencsére ez nem történt.

A pilismaratói gátnál búvárok erősítették meg a védművet

Fotó: Magyarország Kormánya FB.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Pannon Egyetem közössége a pilismaratói gátnál segített csütörtökön és pénteken. Az ugyancsak kritikus helyszínen tizenhat órás küzdelem után a búvárok stabilizálták a megcsúszott gátat.

A Római-parton élők felkészültek az árvízre

A tudósítóknak országszerte plusz munkát jelent az árvízi helyzet. Horváth Zsuzsanna is elmondta, hogy szerdán szerkesztőként követte az eseményeket. A házaspár a Római-parton lakik három gyermekével. Több lakóházat elöntött az árvíz 2013-ban, csütörtökön pedig újra betört a víz a házak mellett, a lakók saját maguk is önkéntesként segítettek a gátépítésben.

- Mi zárt lakóparkban lakunk, most nem fojt be a víz, 2023-ban viszont igen. A Dunához közelebb élők már kiálltak autóikkal a mélygarázsból napokkal ezelőtt, valamint ellenvizet engedtek a garázsokba, mivel a hosszan tartó apadás miatt attól félnek, hogy nem bírják a támasztófalak a víztömeget. Többen éjszakai ügyeletben is figyelik a gátakat, hogy ne szivárogjon be a víz. A környéken élők azt is kérték, hogy hadd jöjjenek a mi játszóterünkre, természetesen szívesen fogadtuk őket – tájékoztatta lapunkat a háromgyermekes édesanya.

Ez a fotó 2013-ban készült, akkor elárasztotta a víz a Róma-parton a lakóparkok közötti játszóteret is

Fotó: ZH

Kutya fulladt a Dunába, a gazda utána ugrott

Zsuzsanna elmondta, hogy mindenki higgadt, nyugodt, nincs pánikhangulat, ahogy korábban is megírtuk. A lakók közül többen már sok árvizet megéltek. Hozzátette, nehéz a gyerekeket visszatartani, akik nem láttak még ekkora víztömeget. A kamaszoknak idegenek is szólnak, hogy vigyázzanak, mert veszélyes.

- Jó lenne, ha nem virágozna a katasztrófaturizmus. A lakóközösség csoportjában írták, hogy egy kutya belefulladt a Dunába, utána ugrott a gazda, akit ugyancsak ki kellett menteni. Bár lassan apad a víz, de remélem, hogy jövő hétre már fellélegezhetünk – felelte Zsuzsanna.