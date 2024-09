A Mindszentyneum közösségi termében az idősotthon demens betegeket érintő terveiről is beszámolt dr. Marx Gyuláné, az intézmény vezetője

Fotó: Fincza Zsuzsa

Kérdésünkre dr. Marx Gyuláné elmondta, hogy a demenciával küzdő időseknek is, amíg van rá mód, a családban van a legjobb helyük - az érintett hozzátartozók számára is segítséget nyújthat a tervezett klub. Ugyanolyan fontos a tévhitek - melyek szerint az öregedés szükségszerű következménye a demencia, a memóriazavar az idős kor velejárója, s azon nem lehet segíteni - eloszlatása is, a megelőzéshez, a lassításához is muníciót biztosíthat majd a Gondviselés Háza által szervezendő közösség.