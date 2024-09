A sokak által kedvelt gyümölcsből süthető almatorta, pite, rétes, de kompótnak is eltehetjük vagy egyszerűen a tízórai, uzsonna mellé csomagolhatunk belőle egy-egyet. Horváth Veronika családi gazdaságának pultjánál éppen Marozsán Erika válogatott a zöld és piros gyümölcsökből.

Többféle almát termelnek a családi gazdaságban

- 1996 óta foglalkozunk almával, édesapám kezdte el a telepítést, jelenleg 10 hektáron termelünk, jobbára piros almát, mint a Gála, az Idared, a Red Jonaprince, és a legújabb fajta, a Story Inored. A koraiak között most a Gálát és a zöld Goldent hoztuk, utóbbi sárgára érik be, akkor lesz zamatos és édes – felelte érdeklődésünkre az őstermelő.

Almából készült finomság a pite. Fotó: ZH

A vásárlók leginkább a nagy méretű, bordó, enyhén savanykás, mégis édes Jonagoredet kedvelik, amit majd később szüretelnek.

- A zöld almát leginkább shake-ek, turmixok alapanyagaként viszik, aminek most nyersebb az íze, sárgán már édesebb, lédúsabb. A piros Gálát süteményekhez, pitékhez veszik szívesen, ám almalének is teljesen tökéletes. Mivel nagyon roppanós, azért önmagában fogyasztva is kiváló – felelte Horváth Veronika.

Az alma egészséges

Sokan kedvelik az almát, mivel egészséges. Ismerjük a mondást: „napi egy alma az orvost távol tartja”. A gyümölcs leginkább a belekre és a májra van jó hatással, a szervezetet méregteleníti, csökkenti a veseképződést, s a fogyókúra egyik hasznos eleme. De ha nem tudjuk nyersen enni, akkor se száműzzük az asztalunkról, sós és édes ételeink kiváló alapanya. Nincs is jobb egy friss almás piténél, jót étvágyat!