Rendőrségi szakmai bemutató a hazai rendészeti képzésről

A ZalaZONE Járműipari Tesztpálya már egy éve a Magyar Rendőrség egyik képzési helyszíne, ahol többek között az autópályán való megállítást gyakorolják. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. együttműködésében zajlik a járművezetés-technikai képzés, mint az a hozzákapcsolódó háromnapos nemzetközi rendőrségi szakmai bemutató, ami hétfőn kezdődött a járműipari tesztpályán. Az Innováció a rendészeti képzésben elnevezésű rendőrségi szakmai bemutatóra Ausztriából, Lengyelországból, Horvátországból, Szlovákiából, Szlovéniából, valamint Romániából is érkeztek a képzésben érintett rendőrök és szakemberek. A rendőrség járművezetői számos közlekedési helyzettel, illetve stresszfaktorral találkoznak munkájuk során. A képzési programban így lehetőséget kínálnak számukra a Széchenyi István Egyetem által biztosított képességmérésre, valamint a Bay Zoltán Kutatóintézet DIL vezetéstechnikai szimulátorának kipróbálására, amely alatt pszichés terhelésük határait megtapasztalhatják a résztvevők, ismertette Kovács Lóránt projektmenedzser.

Letenye felajánlotta segítségét az osztrák testvértelepülésének

Nem kímélték az Ausztriát sújtó áradások Letenye osztrák testvértelepülését, Prinzersdorfot sem. A mintegy 1700 lakosú község központja is víz alá került, s vannak olyan alacsonyabban fekvő épületek, amelyben egy méter magasan áll a víz. Erről Farkas Szilárd, Letenye polgármestere tájékoztatta lapunkat, aki elmondta: felajánlotta a zalai város segítségét az osztrák partnereknek, de azt egyelőre köszönettel visszautasították, mert nincs olyan teendő, ahol szükség lenne további emberi erőre a védekezési munkálatokban. Farkas Szilárd kérdésünkre azt is elmondta: Prinzersdorf Alsó-Ausztria tartományban, Sankt Pölten közelében, egy festői völgyben helyezkedik el. Két patak is van a település közelében, a Pielach és a Mühlbach, a jelenlegi árvizet előbbi okozta.

Az extrém hideg miatt milliós nagyságrendben hullanak el a fecskék