Az ünnepi szentmise előtt 11 órakor Blaskovics László polgármester köszöntötte a résztvevőket. Szólt a községi fejlesztésekről, melyet a templom épületlt is érintették, s felidézte azokat a családi eseményeket, esküvőket, keresztelőket, amelyek őt a templomhoz kötik. A korábbi polgármesterek közül Németh László és Cziráki Imre is jelen volt. A környező községek vezetői is képviseltették magukat. Az ünnepi műsorban Pozvai Szilvia tolmácsolásában Mária dicsérő versek hangzottak el, a Wolf Péter Ave Maria-ját Kondor Anita énekelte.

Alibánfa: Szabadtéri szentmisével ünnepeltek Fotó: Kósáné Németh Klára

A templomkertben elhelyezett tablón a templom történetét idézték fel fotók, dokumentumok, amelyeket Kondor Anita állított össze. A visszatekintésből kiderül, hogy itt szolgált korábban plébánosként Lékai László (1910-1986) bíboros, 1976-tól esztergomi érsek.

Templombelső Fotó: Kósáné Németh Klára

Itt állt a hívek rendelkezésére a 2023-ban elhunyt Sömenek István érseki tanácsos is, akinek az emlékét odaadóan ápolja a közösség.

A kiállítás a templomban megtekinthető lesz a misenapokon.

A 170 éves alibánfai templom látképe Fotó: Kósáné Németh Klára

Az zalaszentiváni plébániához tartozó római katolikus műemlék jellegű templom a Fő úton található. A falu első templomát 1757-ben kezdték el építeni, de csak 1777-re lett kész, a 19. században pedig elpusztult. 1854-ben új, klasszicista templomot emeltek, ezt 1862-ben kibővítették, a sekrestye pedig 1978-ban épült hozzá. 1937-ben és 1984-ben esett át felújításon az épület.