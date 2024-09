– Wrap tésztába tekert hagymás, zöldséges tojásos omlettet észítek, ami kiváló energiát ad reggelre – mesélte. – Iregszemcséről jövök és turizmus-vendéglátás alapszakon tanulok Nagykanizsán. Középiskolásként is kollégista voltam, ezért ez megszokott életvitel nekem. Jó a közösség, a tanárok, jól érzem magam.

Családias a légkör Nagykanizsán

Hasonló élményekről számolt be az üzemmérnök-informatikát tanuló kaposvári Horváth Donát is, aki egy zalaegerszegi mérnök-informatikus hallgatóval osztja meg a szobáját. Szerinte gyorsan összecsiszolódtak, de ha lenne valami súrlódás, azt megbeszélik. Jó kis közösség alakult ki, szinte családias a légkör. A hallgatók összetartanak a kollégiumban is, gyakran töltik együtt a szabadidejüket is és társasjáték esteket tartanak, vagy csak beszélgetnek, lazulnak.

Az egyetemistáknak ideális albérlet 65 és 110 ezer forint között mozoghat

Hajas Erika, a belvárosi Korrekt Ingatlan Iroda tulajdonosa is amondó, hogy éppen a kiváló kollégiumi ellátottság miatt nem jellemző, hogy egyetemisták albérlet keresnek a városban.

– Azonban, ha mégis akadna ilyen megkeresés, akkor a hallgatóknak a 30 és 50 négyzetméteres lakások lennének a legmegfelelőbbek – folytatta. – Nagykanizsán számtalan tulajdonság figyelembevételével az albérletek ára a 65-110 ezer forint között mozoghat havonta, a rezsit ezen felül kell fizetni.