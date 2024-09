A Restit, vagyis a vasútállomási éttermet vezető, országosan is (el)ismert szaktekintélynek számító Ekhamp/Eszéki Kálmán – kinek családtagjai más vendéglátóhelyeket is működtettek a városban – is alig élte túl éttermének államosítását, amiben ráadásul a bombázások is súlyos károkat okoztak.

Steiger Józsefné felajánlja vendéglőjét

A nagyok után nem volt kérdés, hogy mi lesz a kisebb, kültelki kocsmák, talponállók, söntések sorsa. Nem is váratott sokáig a régi híres vagy sok esetben inkább hírhedt olai, Baki úti, illetve Berzsenyi utcai, a városba bevezető utak elejére telepedett vendéglátóhelyek államosítása sem. A folyamattal párhuzamosan, 1950. december 1-jén megalapították a Zalaegerszegi Vendéglátóipari Vállalatot, amibe a legfrekventáltabb, már nacionalizált egységeket vették be. Seress János városi MDP-titkár – a helyi kocsmák gyakori kuncsaftjaként is – óva intett attól, hogy túl gyors legyen az államosítás, amivel nem tud lépést tartani az állami szektor terjeszkedése, mert az óhatatlanul is a zugkimérések szaporodásához fog vezetni. Seress e téren látnoknak bizonyult, mivel ezután a kereslet-kínálat megbomlása miatt kezdetét vette e gazdasági, szolgáltató szektorban is a szocialista korszak egészére jellemzően a hiánygazdálkodás.