Az Országos Polgárőr Szövetség híradása szerint a heroikus küzdelemben a 17 egyesület 70 polgárőre között zalaiak is részt vettek, míg a többség a közutakon az oltásban részt vevő járművek zavartalan közlekedést biztosította, a pókaszepetkiek drónjaikkal, illetve hőkameráikkal nappal a tűz terjedésének felderítésébe, éjszaka a hőpontok, (szunnyadó tűzfészkek) keresésébe kapcsolódtak be.

Kispálné Németh Mónika és Fodor Zsolt a tűzvész helyszínén

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Szombaton este 10 óra után érkezett a riasztás a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületétől, hogy pattanjunk, mert szükség van ránk, hőkameráinkkal segítsük felkutatni a csöngei tűzvésznél a hamu alatt megbújt parázsfészkeket, mert ha a széltől oxigénhez jutnak, ismét lángra kapnak és újra tombolni kezd a tűz - elevenítette fel a történteket Kispál József, a pókaszepetki egyesület elnöke.

Az összeszokott Pókaszepetk-Zalaegerszeg drónos, hőkamerás "felderítő" polgárőrcsapat - balról Fodor Zsolt, jobbra Kispál József és Kispálné Németh Mónika

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Az első szóra igent mondtunk, s mert az országos hatáskorú mentődrónpilóta egyesületnek velünk együtt a Zalaegerszegi Drónos és Kertvárosi Polgárőr Egyesület is a tagja, magunkkal hívtuk a vezetőjüket, Fodor Zsoltot, akivel egymást segítve már sokat dolgoztunk együtt, vállalt feladataink közé tartozik többek között az illegális szeméttelepek felkutatása, az eltűnt személyek keresése, már nem egy alkalommal használtuk ilyen akcióban a felszerelésünket, a drónjainkat, a kézi hőkameráinkat. Megjegyzem, jó hasznát vettük volna egy hőkamerás drónnak: a legközelebb ilyenre is pályázunk. A riasztáskor közölték, úgy készüljünk, lehet, hogy több napra is maradnunk kell, így feleségemmel, aki szintén polgárőr és Fodor Zsolttal sebtiben bepakoltunk a polgárőr autónkba minden szükséges felszelelést, holmit és késlekedés nélkül útnak indultunk.

Szombat éjszaka élesben próbálták ki a polgárőrök a hőkameráikat. A képen balról Fodor Zsolt, jobbról Kispál József, középen a hőkamerás drónnal is rendelkező mentődrónpilóta, a pápai Horváth András. Ilyen hőkamerás drónra pályáznak legközelebb a zalaiak is

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Odaérkezve öt percet kaptunk az átöltözésre, az eligazítás után csatlakoztunk a katasztrófavédelem teremjáróihoz, s mi hárman kerestük hőkamerával a szunnyadó tűzfészkeket, parázshalmokat. Hatalmas területet vizsgáltunk át, a vastag hamu alatt több helyen alattomosan izzott a föld, volt, ahol úgy nézett ki, mintha tüzes vakondtúrásokkal lett volna tele. A katasztrófavédelem munkagépei és tűzoltóautók folyamatosan dolgoztak, sorra számolták fel a megtalált tűzfészkeket, a traktorok egész éjszaka megállás nélkül hordták a tartálykocsikban a vizet. A tűzoltókhoz 6 órakor érkezett a váltás, mi 8 óráig dolgoztunk - folytatta a történetet Fodor Zsolt.