A középhaladó és haladó csoport tagjai már többször jártak a Mária Rádió médiatáborában, és jelenleg is aktívan tevékenykednek a rádió Újhullám csapatában. Ők készítették a tábor ideje alatt a rádió reggeli Napindító élő műsorát, és a Hazafelé című délutáni élő magazin műsorát. Munkájukat a tábor vezetője, az eredetileg középiskolai tanár Osvay Péter, a Mária Rádió regionális koordinátora szakmai segítségével végezték.

Bárdossi Orsolya 9. osztályos mindszentys gimnazista

Fotó: Sárközi Violetta

Akik első alkalommal vettek részt a táborban, az interjú- és műsorkészítés alapjaival ismerkedtek meg, bepillantást nyertek a retorika és a helyes beszédtechnika tudományába, és előadást hallgathattak meg többek között Lénárt Ágota sportpszichológustól az önismeretről, Fodor Endre sajtófőnöktől a műsorvezetésről, és Lendvai Biankától, a Keszthelyi Televízió Híradójának felelős szerkesztőjétől az interjúkészítésről. Lehetőségük volt a Keszthelyi Televízió jóvoltából egy délutánt a tv stúdiójában eltölteni, ahol kipróbálhatták magukat mint híradósok, műsorvezetők vagy operatőrök.

A tábor végén a kezdők is készítettek online és telefonos interjúkat Lénárt Ágota sportpszichológussal, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanárával, Sena Dagaduval, a Irie Maffia énekesnőjével, Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázóval és Mező Misivel, a Magna Cum Laude zenekar énekesével.

Az utolsó napon kitelepült a keszthelyi strandra a médiatábor kezdő csapata, és – ahogy az utólag kiderült, az egyik legnehezebb feladatként – megkértek strandoló embereket, hogy meséljenek a rádióhallgatóknak a legjobb nyári élményeikről.

Fotó: Sárközi Violetta

A tábor utolsó napját követően sem szakad meg a táborozók és a Mária Rádió kapcsolata, hiszen a fiatalok hazatérésével szinte egyidejűleg e-mailben meghívást kapott minden táborozó a rádió Újhullám csapatába, amelynek munkája rendszeres online munkamegbeszélésekből és a rádióban személyes találkozókból áll.

Bárdossi Orsolya és Kálmán Rozina, a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai is részt vettek a táborban. Élményeikről be is számoltak.