– Szerencsére külföldi és magyar szerzőktől is széles körben válogatnak az olvasóik, s néhány egészen különleges történetet is szívesen kikölcsönöztek a nyári hónapokban – mondta a könyvtáros.

Krimi minden mennyiségben

– Zajácz D. Zoltán balatoni krimisorozata rendkívül népszerű, az első kötete ahogy visszaér a könyvtárba egy olvasótól, a következő már viszi is el – mondta Benke Dániel. – Jó bűnügyi regények, ráadásul a magyarok kedvenc tava mellett játszódnak hazai szereplőkkel. Szintén kedvelt bűnügyi szerzőnk Réti László, aki tavaly Nagykanizsán is járt. Az ő személye azért is garancia egy izgalmas könyvre, mert egykor nyomozóként dolgozott. Sok olvasónk kölcsönözte ki Gárdos Péter Hajnali láz című regényét is, melyben a szerző szülei szerelmét írja le. Ugyan nem új könyv, ám a mai napig nagy népszerűségnek örvend. Ilyenek még Frei Tamás író, újságíró, vagy Náray Tamás divattervező kötetei, melyek évszakoktól függetlenül évek óta keresettek, megunhatatlanok.

Hozzátette: az szinte minden olvasóról elmondható, hogy a nyári időszakban inkább a könnyed irodalmat keresi.

Romantikus sztorik

– Ilyenek a romantikus történetek, esetleg családregények, vagy akár más korokban játszódó történetek – folytatta a könyvtáros. – A 18. és 19. századi romantikus történet megunhatatlan, mindig kedvelt marad. Ebben a műfajban alkot Karády Anna, a Füredi lány című könyvvel kezdődő sorozata hiába jelent meg már régebben, néhány évvel ezelőtt, még mindig kifejezetten kedvelt az olvasóink körében. Ide tartozik Anne Jacobstól Az úriház trilógia, kosztümös, romantikus és a nyár egyik kedvence lett. Ugyancsak utóbbi kategóriába tartozik az Ikonikus nők sorozat, ezek életrajzi regények, melyek beengedik az olvasót a kulisszák mögé. Például a titokzatos Marilyn Monroe, vagy éppen Édith Piaf életébe. Szintén kiemelném Colleen Hoover amerikai újságírónőt, aki a fiatalabb, vagyis a 30 éves korosztálynak is ír mélyebb tartalmú romantikus regényeket. A bestseller könyvéből, a Velünk véget ér címűből nemrég film is készült, ami a családon belüli erőszakkal is foglalkozik. Megfilmesítés után a könyvek újra keresettek lesznek.