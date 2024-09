- James Starley nem sokkal később, 1876-ban a triciklit is feltalálta - mutatta a következő kiállítási darabot Dene Tibor. - A tricikli lehetővé tette, hogy a nők számára is használható legyen, mivel az illem áthágása nélkül lehetett közlekedni vele, nem volt szükség a szoknya emelgetésére a szerkezet hajtása közben. Starley találmánya igazi őrületet váltot tki Nagy-Britanniában, 1888-ra már 120-féle modell közül lehetett választani Angliában, de később az ausztrál postások is ezt használták a levelek, csomagok kihordásához.

A kerékpározás terjedésével egyre több egyedi megoldás született

Fotó: Szakony Attila

Harci bringa a MÉH-telepről

A kerékpárgyártás elterjedésével egyre több egyedi megoldással modernizálták vagy tették kényelmesebbé, komfortosabbá a kétkerekű járműveket. Természetesen a hadsereg is fantáziát látott benne, az I. és II. világháborúban is számos kerékpáros harci egység működött. A kanizsai múzeumban is látható egy Victoria kerékpár, ami 1945-ben került magyar tulajdonba, egy visszavonuló német katona "cserekereskedelme" jóvoltából. Mint megtudtuk: a kerékpárt a szegedi MÉH telepről sikerült "kibányászni" és szakértő kezek segítségével restaurálni. Most rohamsisakkal, lőszeres ládával és kézigránát tartóval felszerelve láttatja, milyen is volt annak ideján kerékpárral háborúba indulni.

- Ejtsünk pár szót a magyar kerékpárgyártásról is, azon belül pedig a Csepel Művekről - mutat egy Túra Csepel Kerékpárt Dene Tibor. - A vállalat 1964-ben kiadott gyártmányismertetője szerint idehaza