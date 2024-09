A szülői ház ma

Fotó: Győrffy István

A nyomorúságos 1960-as év meghozta sajátos irodalmi emlékét is. Bármilyen nehéz is volt, a humor még ekkor sem hagyta el a parasztembert. Még az agitálás alatt megszületett erről egy vers, a Cigányhegynek szorgos népe, amit akkor mindenki ismert a környéken. Álljanak itt ennek sorai, mert minden cigányhegyinek s a szomszédos Gábel-puszta lakóinak név szerint is emléket állított:

Cigányhegynek szorgos népe / Beállott a téeszcsébe. / Aláírt már a Szalay, / Példáját Lutter is követi. / Győrffy István még spekulál, / Nemsokára ő is beáll. / Horváth Lajos, a „Beköti” / Már a kezét tördeli. / Nyugtatja őt Naca néni, / Meg kéne a téeszt nézni. / Horváth Ferenc a villanyos / Ideges, már nem is álmos. / Samu János ezermester, / Tanácstag ő / szegény ember, / Segítene, most ha tudna, / De szegénynek nincsen szava. / Harmath József nagy bánata, / Fáj neki a lábas pajta. / Sose sajnáld Harmath József, / Jó lesz majd az a téesznek. / Harmath mellett a Juliska, / Téesztag lesz Frigyes fia. / Tóni a Somogyi fia, / Építkezni akar éppen, / Megszűnt az már ezerképpen. / Samu József szélső gazda, / Ő lehet a brigád atyja, / Aztán hogyha nem lesz egység, / Kevés lesz a munkaegység. / Gábel-pusztán Sihár Pista, / Most már ő sem kommunista, / A Simonnal ölelkezve, / Lépnek ők be a téeszbe. / Odébb lakik ifjú Gábel, / Szomszédja az öreg Gábel, / Hej de szép lesz itt az élet, / Még a Lovevel is beszélnek. / Ennyi itt az összes gazda, / Az agitálás nagy kudarca / Cigányhegynek szorgos népe / Nem állt be a téeszcsébe…