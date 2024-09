Nagykanizsán mintegy 80 fő vonult be katonai szolgálatra. Voltak köztük férfiak és nők, sportosak és vékonyak, sőt 50 év felettiek is. Egy közös volt bennük: mindannyian a legstabilabb hivatást választották, ami válság- és járványálló, mert katonára mindig szükség van - sőt, akkor van a legnagyobb szükség, ha baj van. A tájékoztatóból többek között megtudhatták: az alapkiképzés izgalmas kaland. Megtanulnak fegyvert összeszerelni, lőni, közelharcban helytállni. Kiváló önismereti tréning, hiszen a határaikat feszegetik. Közben új barátságok születnek, egy igazi közösség részesei lehetnek. Mindenben számíthatnak egymásra a gyakorlótéren és persze a laktanyában is. A jelentkezőket többek közt egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági tesztek várják, s ha ezeken megfelelnek: a hazájukat szolgálhatják.