A község leköszönő önkormányzati vezetője, Árkus Béla – aki nem indult újra a polgármesteri tisztért – ugyanis itt adta át Kiss Norbertné, Doma Zoltán és Kovács Zoltán részére azt az elismerést, amivel a helyi közösség érdekében végzett önzetlen munkájukat köszönte meg. A Lispeszentadorján plakett mellett ajándéktárgyat is kaptak a kitüntettek.

- A szüreti programunknak immár közel tíz éves hagyománya van, s több alkalommal is a szomszédos Maróccal közösen rendeztük meg azt – mondta Árkus Béla. – Ez nemcsak azt jelentette, hogy maróci lakosok is részt vettek a rendezvényen, de a felvonulás is érintette a társközséget, igyekeztünk oda is elvinni a szüret vidám hangulatát. Így terveztük idén is, a hol szemerkélő, hol szakadó eső miatt a felvonulást azonban kénytelen voltunk lemondani. Volt már olyan év, hogy kaptunk az égi áldásból, mégis útnak indultunk, most azonban a hőmérséklet is nagyon lehűlt, ezért nem akartuk a tervezett felvonulás résztvevőinek egészségét veszélyeztetni.

A szüreti mulatság az előre meghirdetett időponthoz képest így némi csúszással, a lispeszentadorjáni kultúrházban a Walter Ferenc operaénekes által vezetett Szent Mihály Szekere Vándorszínház operett műsorával kezdődött. Ezt követően mondott rövid köszöntőt Árkus Béla, majd adta át a már említett kitüntetéseket. A program folytatásában a bázakerettyei Sok XS Lábak Tánccsoport, illetve a letenyei Mákvirág citerazenekar lépett még színpadra.