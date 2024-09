Az esőmentes estén sokan látogattak ki a térre. Láthatóan néhányan csak szerették volna jól érezni magukat és a barátaikkal tölteni az estét egy finom bor, vagy éppen lélekmelegítő pálinka társaságában. Sokan álltak sorba a finom kürtős kalácsért, míg néhányan a kelt tésztás kenyérlángosra esküdtek. Persze dödöllét több helyen is pirítottak már, mellé szarvaspörköltet kínáltak, ami ugyancsak laktató vacsorának bizonyult.

A tíz percig tartó tűzijáték több látványos formával nyűgözte le a közönséget

Fotó: Szakony Attila

– Évek óta Németországban dolgozunk a férjemmel, ám az unokánkhoz másfél havonta egyszer biztosan hazalátogatunk – mondta nagykanizsai származású Somogyi Ágnes. – Most éppen a dödöllefesztivált is tartanak, ezért szívesen kijöttünk a térre. Találkoztunk több régi kedves barátunkkal, s ilyenkor egy finom zalai nedű társaságában lehetőség nyílik az élmények megosztására. Az unokámat, Medoxot pedig lenyűgözték a fények, hangok, no és persze a gyönyörű tűzijáték.