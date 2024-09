Egy más világ, a béke oázisa a tengerből kiemelkedő pöttömnyi, fokozottan védett föld-darab. Az egész mindössze hat és fél hektár. Partja 1075 méter hosszú, legmagasabb pontja is csak 6 méter. Illik rá a zöld jelző, félezer növény honos rajta. Élővilágát uralják az örökzöldek: a fogazott levelű magyaltölgy, az olajfa és a nagyra nőtt babér. Természeti és kulturális értékét szerzetesek őrzik több mint egy évezrede. A 9. századtól hosszú ideig a bencéseké volt, ám miután e rend utolsó helyi képviselője távozott az élők sorából, a kolostor hosszabb időre üresen maradt. A térséget tulajdonló, magyar históriához is köthető Frangepánok kérésére 1447-ben a római pápa engedélyezte, hogy az üresen maradt apátságot ferencesek kapják meg. Frangepán Jánosnak köszönhetően megújultak az épületek és újakat is emeltek. A nemesi família a templom céljaira ezer aranyat adományozott, aminek fejében az volt a kérésük, hogy az előkelő ház lánya, Mária Katalin síremléket kapjon a szentélyben, ha eljön annak az ideje.

Végeles formáját a 16-17. században nyerte el

Fotó: FERENCES KOLOSTOR KOSLJUN

Egyébként ez sem volt mindig a békesség helye. Erre utal eredeti, harcias neve a Castellum (erődítmény). Ebből lett a horvát Košljun. Partjára érve ószláv nyelvű felirat, Mir i dobro! (magyar jelentése Békét és jót!) fogadja a látogatót. Ugyanitt Assisi Szent Ferenc szobra látható, ahogy egy vérengző fakast szelídít meg. A ferences rend megalapítója csodálta a földet, a szelet, a napot, a holdat, a csillagokat, a felhőket, de az ég madarait is barátjaiként kezelte. A másfél száz olajfa mellett elhaladva apró strandhoz érünk, amelyet csak a szerzetesek használhatnak. Útba ejtjük a kolostor sírkertjét. Itt nyugszik a világ legidősebb ferences szerzetese, a 2016-ban 106 éves korában elhunyt Berard Antun Barčić. aki tudományos alapossággal írta le a környék növényvilágát.

A kolostor hangulatos belső udvara

Fotó: FERENCES KOLOSTOR KOSLJUN

Az idők során mindkét rend képviselői gyűjtötték és az utókor számára megőrizték a környék értékeit, az egykori mesterek munkáit, művészemberek alkotásait. A kis hely talán a világon az első a múzeumi ellátottságot tekintve, négy ilyen gyűjteménnyel is rendelkezik. Az archeológiai (régiségtani) részleg darabjai a Krk szigetről származnak, köztük nem egy tárgyi emlék az antik korból. Az önálló szakrális szegmens a Szienai Szent Bernardin itáliai hitszónok nevére szentelt nagytemplomban kapott helyet. Így liturgikus kegytárgyak, miseruhák és képzőművészeti alkotások. Ezek közt figyelmet érdemel a három részre tagolt, szárnyas oltárkép, Bartolomeo Vivarini velencei reneszánsz festő alkotása a 15 századból. A sorból kiemelkedik még a csodatévő Krisztus kereszt. A feszület a legenda szerint 1723 március 25-én könnyezett, amit azóta is esőért könyörgő processziókon viszik körbe. Az alkotást 1579-ben említik először írásos emlékek. A látnivalók sorát bővíti az önálló néprajzi gyűjtemény, a környék színpompás ruhaviseleteivel. De itt van még negyediknek a természettudományi szekció, amely környék gazdag halállományát, madárvilágát, valamint színpompás koralljait vonultatja fel.