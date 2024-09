Ritkán fordul elő, hogy ilyen idős kort megélt lakos ünneplésére gyűlnek össze a településen. Nemes Kálmán elmondta, hogy 34 éves polgármestersége alatt első alkalommal köszöntött a faluban 100 esztendős lakost.

Az 1924. augusztus 30-án született Zsohár Jenőnének és 2002-ben elhunyt férjének két fia született, ők három unokával ajándékozták meg, de már négy dédunokának is örülhet. Lenke néni Nagyrákoson született, házassága révén került Kerkafalvára 1945-ben, ott él azóta is családja körében. Egész életében mozgékony, sokat dolgozó ember volt. Korához képest ma is jó egészségnek és szellemi frissességnek örvend, mindig vidám, szeret rejtvényt fejteni és olvasni, néhány éve még a veteményest is gondozta.

Az ünnepségen a helyi Jánoki Bendegúz mondott verset, Miholicsné Virág Valéria pedig saját költeményét adta elő a születésnaposnak.