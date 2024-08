A Zirc felé utazást, bár ezúttal is autóbusszal keltünk útra, megfűszereztük egy kis vonatozással: Veszprémben átültünk a Cuha-völgyi Bakonyvasút egyik menetrend szerinti járatára, s míg buszunk átsuhant Zircre, mi végigzötyögtünk a műemlékké nyilvánított egyvágányú, s nem villamosított vonalon, romantikus erdei környezetben, viadukton, alagúton át a célváros vasútállomásáig. A zalai erdei kisvasút, s a leharcolt zalaegerszegi MÁV-vonatoknak köszönhetően keletkezett is egy kis "Deja vu" érzésem, mégis a veszprémi vasútállomás előtti térre emlékszem a legszívesebben: a vadvirágos parkot nem térkövezték át sivataggá, s annak is örültem, hogy a zirci állomásról a főtérre gyalogolva a város egy "hétköznapi" szeletkéjét is volt szerencsénk látni.

A zirci cisztercita apátság épülete az 1732-1752 között emelt barokk Nagyboldogasszony Bazilikával, a kéttornyú apátsági templommal

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az apátság attrakciói jelentik Zirc fő vonzerejét

Kétségkívül a ciszterci apátság épületei, attrakciói jelentik Zirc legnagyobb vonzerejét, amelyet úgy tűnik, nem igazán csorbított a hír, hogy a Vatikán cirka egy éve felfüggesztette a rend vezetőjének és a gazdasági vezetőjének, a Ciszterci Vagyonkezelő első emberének a státuszát, s egy nemzetközileg jegyzett könyvvizsgáló céget bíztak meg, hogy belső nyomozással világítsa át az apátság pénzügyeit, ahova a gyanú szerint beszüremkedett a világi "nagypolitika". Információink szerint a vizsgálat még nem zárult le. Persze az 1752-ben felszentelt, alapításának 800. évfordulóján bazilika minor rangra emelt apátsági templom az esetleges emberi gyarlóságoktól függetlenül hazánk egyik legszebb egyházi épülete. Ékessége a kor egyik legnagyobb művészének, Franz Anton Maulbertsch Boldogságos Szűz Mária mennybevitelét ábrázoló főoltárképe és Wagenmaister több freskója. A templom két orgonával is büszkélkedhet, a karzat hangszere a liturgiát szolgálja ma is, s 25 ezer forintért a kedvünkért is megszólaltatták volna. A Nagyboldogasszony bazilika nem csupán műemlék és idegenforgalmi látványosság, hanem egy élő szerzetesközösség liturgikus otthona, a magyarországi ciszterci rend központja, s egyúttal Zirc város plébánia-temploma is. Sajnos csak úgy, egyet imádkozni nem özönölhettünk be az ajtaján, ugyanis csak keddtől vasárnapig, s akkor is az óránként induló szakvezetéssel látogatható. Akárcsak tavaly, az idén sem sajnáltuk a fejenként mintegy 3 eurónyi belépődíjat, hiszen a tájékoztatáson kívül kaptunk érte pluszt is, idegenvezető szerzetesünk felhívta a figyelmünket a Biblia néhány fordítási tévedésére, hibás értelmezésére, amellyel például rossz hírbe keverték Mária Magdolnát (a Magdalából származó Máriát), vagy "feltámasztottnak" titulálták Lázárt, pedig Jézus nem öröklétre, hanem csak röpke emberi "életre keltette", s Keresztelő Szent János pedig nem "keresztelte", csak a folyó vízébe merítgette az embereket. Kérésünkre egy albumban megnézhettük a felvételeket, amelyeket azokról a képekről készítettek, amelyekre anno többször átfestették az eredeti freskókat. A szentképek az évszázadok során jelentős tortúrán mentek keresztül, rajtuk eredetileg fiatal arcú alakok voltak, s amikor azok megkoptak, az akkori szerzetesekről mintázva újrafestették őket, később viszont öregítették a szereplőket, arcszőrzetet ősz szakállt festettek rájuk – a közelmúltban befejeződött legújabb restaurálás során az eredeti réteget hozták felszínre.