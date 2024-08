Az ügyet a 24.hu írta meg, a fotómodell a hírportáltól értesült „Martin király” körözéséről, és megerősítette, hogy valóban az a férfi zaklatta, akire rátalált a hírportál a rendőrség körözési listájában. A férfi zalaegerszegi születésű, Takács Martin Józsefnek hívják, 1996-ban született. Zimány Linda a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, rendszeresen életveszélyes fenyegetéseket kapott tőle, azzal is fenyegette, hogy felgyújtja. Azt is elmondta, hogy a zaklatója Martin királynak hívta magát, és nemcsak őt fenyegette arcát is vállalva, videóban is, hanem az édesanyját és a barátnőjét is. Azt is írta a férfi, hogy "az összes celebnek meg kell döglenie".

Forrás: Rendőrség

A BRFK azonosította a 28 éves lehetséges elkövetőt, és elfogatóparancsot adott ki ellene idén júniusban, mégpedig terrorcselekmény miatt.

Zimány Lindát nem először zaklatják, elfogtak korábban Németországban egy 43 éves férfit, aki olyanokkal fenyegette a fotómodellt, hogy eltöri a csontját és hullazsákba teszi a szüleivel együtt. A férfit letartóztatták, bevitték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetbe, írta az említett hírportál.