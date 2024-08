Zalakaroson a Zalakarosi Fürdőn elégedettek a nyári szezonnal, hiszen az időjárás kegyeibe fogadta a vendégeket. Szinte nem volt olyan nap, amikor ne lett volna jó idő. Végh Andorral, a fürdő vezérigazgatójával értékeltük a szezont.

A Zalakarosi Fürdőn a gyógykert várja nyár végén a pihenni vágyókat. Végh Andor a fürdő vezérigazgatója nyilatkozott. Fotó: Szakony Attila

– Egészen július végéig nagyon sokan látogatták meg a fürdőt – mondta Végh Andor. – Azonban az elmúlt néhány évben azt tapasztaljuk, hogy az augusztus a legerősebb hónap, a vendégek többsége akkor veszi ki a szabadságát. Szerencsére 20-án és azt követő napokban is rengeteg fürdőző kapcsolódott ki nálunk. Azok a fejlesztések, amiket még a szezon előtt eszközöltünk, maximálisan beváltak. Nagyon pozitívak a visszajelzések a vendégek részéről, ezért teljesen elégedettek lehetünk az idei nyár forgalmával. Színes programkínálattal tettük még emlékezetesebbé a látogatók számára az idei kikapcsolódást, ami szintén osztatlan sikert aratott.

Végh Andor szerint az idei nyár időjárása kedvezett minden nyaralónak, és még kitart a forróság Fotó: Szakony Attila

Augusztusban is kitart a hőség

Végh Andor még elárulta: a tavalyi évnek megfelelő vendégszámokat produkáltak az idén is. Ahogy érezhető, a hőség tovább tombol és folyamatosan adják ki a hőségriasztásokat. Vagyis az időjárás továbbra is kedvezően alakul, s a várhatóan ez a vendégek létszámában is meglátszik majd. S akkor a tavalyi 586 ezer (!) látogatólétszámot elérhetik.

Horvát és szlovén vendégek is érkeztek

– Méréseink és észrevételeink alapján az derült ki, hogy a Zalakaroson megszálló vendégekből voltak többen, mintha a napi látogatóink egy kicsit kevesebben lettek volna – tette hozzá. – Az viszont nagyon pozitív, hogy eredményes turisztikai kampányt folytattunk a horvát és szlovén vendégek Zalakarosra invitálásában. Az érintett térségből egyre többen választják a fürdőnket kikapcsolódásuk helyszíneként. Egyelőre csak egyetlen napra, azonban a fürdővárosi szállásadókkal együtt reméljük, több napot, akár egy hetet is eltöltenek majd Zalakaroson.

Milyen volt a balatoni nyár?

Kifejezetten jó volt a főszezon a Balaton nyugati medencéjében. A tó idén is sokakat vonzott, s nemcsak bel-, hanem külföldről is. Kimagasló volt az idei nyár a keszthelyi strandokat illetően, ami annak is köszönhető: több mint másfél hónapon át kánikula édesítette a pihenni, fürdőzni vágyók életét, mindössze egyetlen esős nappal, bocsátotta előre Csendes Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdőüzemeltetési részlegvezetője. A Balaton pezsgő volt a lassan mögöttünk hagyott nyáron a nyugati medencében is.