Lisszabonban az első versenynapon az egyéni bowlingversenyen ezüstérmet szerzett, majd a női párosok versenyében - szintén veseátültetett bowling párjával, Dudásné Juhász Anitával - ugyancsak a dobogó második fokára állhatott.

Zsuppán László

Forrás: MSzSz

- A verseny maga is óriási motivációt ad nekünk, de a kapcsolódó kirándulások is egész életre szóló élményt jelentenek - mondta lapunknak Fitos Erika, hozzátéve, a város nevezetességei mellett eljutottak Sintrába és a kontinens legnyugatibb pontjára, Cabo da Rocára is.

A zalaegerszegi Zsuppán László 2008-ban új vesével kapott második esélyt az életre. A rehabilitáció során ismerkedett meg a bowlinggal. Az Eb-n az egyéni bowlingversenyen elért bronzérem után a szintén szívátültetett Juhász Zoltánnal Európa-bajnoki címet szereztek a páros versenyszámban. Zsuppán László petanque sportágban az Európa-bajnokságon ezüstérmes lett az egyéni versenyszámban.

Móricz Barnabás

Forrás: MSzSz

A csapat harmadik zalai tagja, Móricz Barnabás volt. A 19 éves cserszegtomaji fiatalember már csecsemőkora óta küzd vesebetegséggel. Két veseátültetésen esett át: először háromévesen, majd kilencévesen, amikor édesapja ajánlotta fel neki az egyik veséjét. Barnabás gyermekkora óta asztaliteniszezik, az Európa-bajnokságon két bronzérmet szerzett, egyet egyéniben, egyet pedig párosban a szintén veseátültetett Varga Dominikkal.

A szervátültetettek magyar csapatának eredményei az Európa-bajnokságon

A legfiatalabb magyar versenyző, a 16 éves, kombinált vese- és májátültetett Varga Dominik két bronzérmet szerzett asztaliteniszben. A csapat legidősebb tagja, a 72 éves, szívátültetett Pengő László úszásban remekelve 4 arany- és 1 ezüstérmet nyert. A magyar csapat egyetlen tüdőátültetett versenyzője, a 22 éves Jakucs Edina is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egyéniben ezüst-, női és vegyes párosban pedig két aranyérmet szerezve asztaliteniszben.

A Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnoksága legeredményesebb férfi versenyzője a magyar csapatból került ki: a 21 éves, csecsemőkora óta májátültetett Domonkos Ádám az egyéni úszásnemekben négy aranyérmet szerzett, majd tagja volt az ezüstérmes vegyesváltónak és az aranyérmes gyorsváltónak is, ezenkívül az 5 km-es utcai futásban is ezüstérmes lett.