Fotó: Fehér Holló Egyesület

- Nagy fába vágtuk a fejszét, de hát bennünk sem magától ébredt fel a természet szeretete, hanem az elődeinktől lestük el a természet apró titkait, hiszen kimeríthetetlen kincsesbánya a környezetünk. Ki kell nevelnünk a következő generációban is e sokszínűség ismeretének, szeretetének az igényét. Élményszerű programsorozattal készültünk, önkéntesekkel együttműködve mutatjuk be a vízi életközösségeket, valamint a Keszthelyi-hegység rovartársulásait - mondta szerdán Fehér Csaba, hozzátéve, évtizedes tapasztalatuk az is, hogy egyre több figyelmet igényelnek a gyerekek, a szabálykövetés, az önállóság megélése terén is van mit tennie értük a felnőtt társadalomnak.