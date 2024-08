A Föld első körülhajózása Magellán portugál felfedező nevéhez fűződik. Három évig, 1519 és 1522 között tartó portugál–spanyol expedíciójának célja az akkori nevén Fűszer-szigetek (ma Maluku-szigetek) nyugatról való felkeresése és a spanyol korona számára való birtokba vétele volt, a dél-amerikai kontinens déli részén feltételezett átjáró megtalálása segítségével. Az utat a legénység lázadásai és új területek felfedezése tarkította, Magellán pedig az út alatt életét vesztette. A mai kalandorokra már nem várnak efféle izgalmak, és területszerzéssel is hiába próbálkoznának, viszont a kaland a 21. század emberét is hajtja és köztünk, magyarok között is akadnak olyanok, akik nem félnek nekivágni egy évekig tartó világkörüli útnak vitorláshajóval, hogy élvezzék a szabadságot.