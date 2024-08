- Ez a fajta élet nagy szabadságot nyújt, de nagy teher is, hiszen nem tudom, mikor nyugszom meg – evezett személyesebb vizekre. - Mindent eladtunk, vettünk egy hajót, ami most Dániában várakozik, és szeptemberben elindulunk. Az útiterv az, hogy decemberre eljussunk a Kanári-szigetekre, ott feltunningoljuk a hajót, január elején átkelünk az óceánon vagy Dél-Amerika, vagy a Karib-térség felé. Mindkét útvonal más technikai felszerelést igényel, mert a déli óceán nagyon viharos. Ketten indulunk az útra, feleségem fényképész. A világkörüli vitorlázás komoly előkészítést igényel, tudatosan készülünk az útra, idővel majd posztolunk is a közösségi médiában, de az első feladatunk az lesz, hogy összeszokjunk, hiszen ilyen hosszú úton még nem hajóztunk együtt, és viharban sem voltunk még, ezért először meg kell szoknunk a hajót és egymást ebben az új helyzetben, kialakítva a megfelelő kommunikációt, hiszen az életünk múlhat egy-egy manőveren.

Szabad élet - nagy vállalás

Péternek volt már azért viharélménye a tengeren, erről is mesélt, hisz az esemény megihlette.

- Több vihart is átéltem a vízen, korán gyermekkoromban a Balatonon is, de az Adriai-tengerem is kerültem viharba - mesélte. - Szerencsére a műholdas technika lehetővé teszi a biztosabb előrejelzést, de vannak zónák, amelyek kiszámíthatatlanok, ilyen például a Vizcayai-öböl, viszont a passzátszél övezetében jól látható előre egy hétre az időjárás.

A kevésbé szabad életet élők számára nagy vállalásnak tűnik a világkörüli út, de Flamisch Péter azt mondja, hogy a tengerparti országokban élőknél gyakori jelenség.

- Magyarországon ez olyan majdnem mintha a Holdra mennénk, de a tengeri népeknél szinte minden harmadik fiatal vagy akár idősebbek is elindulnak hosszabb-rövidebb túrákra s vannak, akik meg is kerülik a Földet. Ez egy nagyon szabad létforma, főként, hogy ma már a széles sávú internetet az óceánon is lehet fogni, akár dolgozni is tudnak a hajókról. Főként a nyugodt tengereken. A monotonitást kell megszokni, mentálisan nehéz feldolgozni, hogy napokig nem lát az ember szárazföldet, van, aki nagyon rosszul viseli, ezért nem mindegy, hogy kivel utazunk - zárta.