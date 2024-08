Mint arról vasárnap röviden már beszámoltunk, az M7-es autópálya Zalához közeli szakaszán, az úgynevezett szegerdői pihenőnél egy keresztbe fordult kamion zárta el az utat a közlekedők elől. A Budapest irányába tartókat ezért terelőútra irányították, a járműveknek a sávolyi leágazónál kellett elhagyniuk az autópályát, és csak a holládi felhajtón térhettek vissza a gyorsforgalmi útra.

A torlódás egy váratlan tragédia miatt következett be, a magyar rendszámú kamionnal közlekedő sofőr ugyanis elhunyt a járművében. Úgy tudjuk, egy idősebb pécsi lakosról van szó, aki rutinos sofőrnek számított. Feltehetően rosszul lett út közben, legalábbis erre enged következtetni, hogy Letenye irányából Budapest felé tartva az útját meg akarta szakítani. Be is hajtott a szegerdői pihenőbe, ahol járművével nekiütközött a szalagkorlátnak. A pihenőből kifelé tartva vélhetően már uralmát vesztette járműve felett, így az keresztezve az autópálya Budapest felé tartó forgalmi sávjait a pályatesteket elválasztó szalagkorlátnak ütközve állt meg. A különös balesetet szenvedő sofőrhöz mentőhelikoptert is riasztottak, ám az életét már nem tudták megmenteni.

Az általunk megkérdezett közlekedési szakértők szerint csupán a véletlennek köszönhető, hogy nem történt nagyobb tragédia. Ugyan vasárnap kora délután általában még nem használják annyian az M7-es autópálya ezen szakaszán, mint a késő délutáni órákban, ám az Adriai-tenger partjáról hazafelé tartó turisták, valamint az Olaszországból vagy Spanyolországból Romániába utazó külföldi állampolgárok miatt ilyenkor általában már nagyobb a forgalom a gyorsforgalmi út ezen szakaszán, mint a hét egyéb napjain.

A nemzetközi árufuvarozásban részt vevő sofőrök fizikai, szellemi és mentális leterheltsége általában is nagy, ehhez járult még hozzá a hét végén tapasztalt extrém meleg időjárás. Mindez nyilvánvalóan megviseli egy idősebb ember szervezetét, több pihenésre lenne szüksége, amit viszont a fuvarozási körülmények nem minden esetben tesznek lehetővé. Az elhunyt sofőr egy hűtőkamiont vezetett, az ilyen járművekre a szállított áru biztonságos célba érkezése érdekében a hétvégi kamionstop nem vonatkozik. A megkérdezett szakértőinktől azt is megtudtuk: a nemzetközi teherfuvarozáshoz egyre nehezebb jól képzett, tapasztalt munkavállalókat találni, ezért a sofőrök között mind gyakrabban fordulnak elő kevesebb vezetési idővel rendelkező fiatalok, de arra is van példa – mint a konkrét eset is mutatja – hogy idősebb, akár nyugdíjas korú gépkocsivezetők ülnek volán mögé. A vasárnapihoz hasonló tragédia nem egyedi eset, évente egy-két alkalommal fordult már elő hasonló az utóbbi időszakban.