Az old timer autók szerelmesei pénteken érkeztek a városban, szombaton reggel indultak a sokévtizedes életkorú járműveikkel a Teskánd, Babosdöréte, Rám, Nagylengyel, Barlahida, Zalatárnok, Bak, Pölöske, Búcsúszentlászló útvonalat bejáró túrára. Barlahidán egyesültek a traktorbemutatóval, s noha ilyesmire nem szoktak vállalkozni a kényesebb autókkal, jól sikerült a két rendezvény alkalmi fúziója, mondta lapunknak a vasárnapi zalaegerszegi sportcsarnok előtti kiállítás forgatagában Baki Árpád, az egyesület elnöke.

MG, Panker Tamás tulajdona, ifjú csodálóval: a volánhoz a 8 éves Kraller Levente ülhetett pár percre Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

-Huszonhetedik alkalommal rendeztük meg a találkozót, melyre ezúttal több mint ötven gyűjtő, és tulajdonos érkezett gépkocsival és motorkerékpárral - mondta az elnök. - A szombati túra után az Aquaparkban pihenték a vezetők a kirándulást. A díjazás során több kategóriában hirdetünk eredményt, értékeljük többek között az autók állapotát, minőségét, a felújítás alaposságát, a túraállomások teljesítését. Egyesületünk közel félszáz tagot számlál, most éppen a fiatalítás szerepel a terveink között.

Baki Árpád hívta fel a figyelmet Gellén Erik autóira, aki egy orosz és egy amerikai autóval érkezett a hét végi programra.

- Édesapámnak a hetvenes években Volga volt az első autója, így engem is megragadott, én is ezt a típust választottam - mutatott a kék Volgára és válaszolta érdeklődésünkre a Zalaegerszegen élő Gellén Erik. - A mellette álló amerikai autó, a Studebaker Commander Starlight Coupe 71 éves, 1954- ben helyezték forgalomba az USA-ban, éppen csak apró javításokat kellett végezni rajta és a fényezést felújítani. Alig párezer példányban készítették el, nekem nagyon megtetszett a formája, és az is különleges, hogy már nem gyártják, a hatvanas években felhagytak vele, így csupán néhány darab van belőle Amerikában, még kevesebb Európában, Magyarországon pedig ez az egyetlen. Belgiumból került hozzám két éve, 3800 köbcentis V8-as motorral, 120 lóerős, 3 sebességes kéziváltós, hatvoltos elektronikus rendszerrel rendelkezik, 150 kilométer a végsebessége. A belseje teljesen eredeti formában megőrzött állapotú.