A centralizált, új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetője, a MOHU augusztus 13-án arról számolt be, hogy elérte a 100 milliót az év elején beüzemelt automatáknál visszaváltott üvegek (PET-palackok, fémdobozok stb.) száma. Az üvegvisszaváltás új metódusának célja, hogy az italcsomagolások minimum 90 százalékát újrahasznosítsák hazánkban, s minden bizonnyal a betétdíjas rendszer az, amivel ez elérhető. Az anyagi motiváció nélküli, pusztán a környezettudatosságra alapuló visszagyűjtési rendszerek ugyanis nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az újnak viszont vannak még gyermekbetegségei.

Az üvegvisszaváltás előtt ellenőrizzük, rajta van-e a palackon a Vigyél vissza! 50 Ft piktogram

Fotó: Szabó Judit

Üvegvisszaváltás: még sok régi palack van forgalomban

A zalaegerszegi nagyobb üzletekben mindenütt van REpont, elégedett üvegvisszaváltó emberrel azonban ritkán találkozni. A legtöbb probléma abból adódik, hogy a betétdíjas palackok mellett még nagyon sok régi van forgalomban, s amikor ezeket vegyesen visszavisszük, a régieket értelemszerűen visszadobja az automata. Aki azonban alaposan kiválogatja otthon, és csak az 50 forintos logóval ellátott, visszaváltható palackokat próbálja leadni, az is csalódhat.

Több okból. Például behorpadt, sérült az italos doboz, így a vonalkódot nem tudja leolvasni az automata, ezért utasítja el a dobozunkat. De lehet, hogy a gyártó még nem kapott visszaigazolást a piacra dobott palack regisztrációjáról, ezért nem tudja azonosítani a vonalkódot a rendszer. Érdemes figyelni az automata kijelzőjét: kiírja a probléma forrását. Például hogy „a vonalkódot nem sikerült azonosítani, próbálja újra”. Lehet, hogy ilyenkor elég vonalkóddal felfelé fordítani a palackot, s máris elfogadja. Azt is kiírja a gép, ha a palack nem jóváhagyott, akkor kár erőltetni, nem fog menni a leadása. Ha túl gyorsan adagoljuk a palackokat, az is baj, ilyenkor lassításra kéri a gép az embert, tapasztaltuk a Penny-ben, ahol csak egyszer futottunk bele nem működő automatába, éppen ürítették.

Kör alakú jelzést keressünk!

Össze is téveszthetjük a logókat. Kör alakú jelzést kell keresnünk az italcsomagoláson, benne 50-essel. Vannak olyan horvát csomagolású italok, melyeken szintén van 50-es szám, de négyzet alakú a piktogram, és a szám mellett nem Ft, hanem lp jelzés látható. Ez a horvát kuna váltópénze, a lipa. Az ilyen palack Magyarországon nem visszaváltható, s nem is kell érte betétdíjat fizetni (nem is szabad kérni).