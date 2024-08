Cikkünk megjelenésének napján estefelé néztük meg, változott-e a helyzet, és igen: miután sokáig nem volt használható a Platán sori Lidl REpontja, szerdán már ismét nyitva volt, le lehetett adni a visszaváltható üveg, fém és műanyag italcsomagolásokat. Egy gép működött az üvegvisszaváltás helyiségében, így egyszerre egy ember tudta adagolni a palackokat. Előfordult, hogy többször kellett próbálni, fordítani, igazítani az üvegen, hogy a vonalkódot le tudja olvasni a rendszer, de működik, s jöttek is újra az emberek, hogy használják. Voltak, akik a Repont appal, az okostelefonos alkalmazással a számlájukra kérték a visszatérítendő összeget. Ez néha elsőre sikerült, láttunk azonban arra is példát, hogy háromszor kellett próbálni, mire végül összejött. Egy kimosott üdítőspalackot azért adott vissza a rendszer, mert az alján maradt víz miatt nehéznek találta. A víztől megszabadítva már megfelelt a súlya.

Az üvegvisszaváltás új rendszerében több mint 3 ezer automata működik

Megszokást igényel

A rendszert üzemeltető MOHU a minapi közleményében, a lakossági és sajtóban megjelent észrevételekre is reagálva hangsúlyozta, hogy a betétdíjas rendszer bevezetése tanulási folyamatot jelent minden szereplő számára, s a vásárlók részéről is megszokást igényel az automaták használata. Ezért a kiskereskedelmi egységekkel és a gyártókkal közösen gyűjtik a tapasztalatokat, s a visszajelzéseknek is köszönhetően a rendszer működése várhatóan a következő időszakban stabilizálódik, írták.

Kupon, utalás vagy felajánlás

A MOHU vezérigazgatója, Pethő Zsolt az országos sajtóban tegnap azt nyilatkozta, a fogyasztók 85 százaléka kupont kér, a fennmaradó 15 százalék számlára utalást, vagy jótékony célra ajánlja fel a visszajáró betétdíjat, de az utóbbiak száma nagyon alacsony. Arról is beszélt, hogy tervezik bővíteni a szervezetek körét, melyeket támogatni lehet. Jelenleg három szervezetnek tudunk ilyen módon pénzt küldeni, ezek a következők:

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika

Napi 4-5 milliót adnak le

Augusztus közepén már napi 4-5 millió betétdíjas palackot, üveget és fémdobozt váltottak vissza Magyarországon, írta közleményében a MOHU. Ismertették, hogy jelenleg több mint 3 ezer automata és közel ezer kézi visszaváltó működik az országban, és ezek száma folyamatosan bővül.