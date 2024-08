A Császár-kúria építése a 19-20. század fordulójára tehető, az 1950-es évek után egészen 2018-ig orvosi rendelő működött benne és orvoslakásként szolgált.

– Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg, hogy a helyileg védett épületet méltó célra használjuk, hiszen kora ellenére kívül-belül jó állapotban van – mondta Varga Zsuzsanna polgármester. – Többször végeztek itt különféle munkálatokat, a 2000-es évek elején homlokzatfelújítást, majd már a polgármesterségem ideje alatt a közösségi tér kialakításakor a belső rész újult meg a nyílászárók festésével, illetve új vizesblokkokat alakítottak ki. Idén újabb felújítást végeztek, megtörtént a tető faszerkezetének javítása, a lécezés és a héjalás cseréje, valamint a külső vakolás festése, továbbá a külső nyílászárók cseréje, ami még korábban elmaradt. Mindez egy Leader-pályázat keretében mintegy 15 millió forint támogatással történt. Varga Zsuzsanna hozzátette, hogy az épület otthont adhatna a helytörténeti gyűjteménynek. Rengeteg különféle tárgyat gyűjtöttek már össze a községből, mind a múlt emlékei, amik elhelyezésre várnak.

– A hajdani kúria épületébe terveztük elhelyezni a Gózon Imre Interaktív Helytörténeti Gyűjteményt és Közösségi Teret, ahol közösségi eseményeket is lehetne tartani és kutatható lenne maga a gyűjtemény is – folytatta. - A Göcseji Múzeummal közösen készítettük el a szakmai anyagot, ez a munka még nem fejeződött be. Az interaktív részben lett volna kézművesség, a helyi népművészet visszatanítása, iskolás csoportok fogadása a történeti anyagok megtekintéséhez, és kutathatóvá tettük volna a Szentgyörgyvölgyről összegyűjtött digitális anyagot. Ennek alapját adta volna a helyi értéktárba összegyűjtött anyag például a falubeli családokról, a kitelepítésről, egyháztörténetre alapozva. Ennek a tervnek a megvalósítása még várat magára.