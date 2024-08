Mint az a sajtótájékoztatón elhangzott: a felújítás az Erdész utca és a Kossuth téri felüljáró közötti szakaszon valósul meg. A Tripammer utca fejlesztése tartalmazza az útszegély javítását és teljes aszfaltozását 2 rétegben, 107 darab parkoló kialakítását, új, 1,5 méter széles térkő burkolatú járdát, a temető bejáratánál és az Erdész utcánál található 2-2 darab autóbusz-megállóhely felújítását, illetve a csapadékvíz-elvezetés kiépítését.

Horváth Jácint: a Tripammer utca felújítása várhatóan jövőre kezdődhet

Fotó: Szakony Attila

A Tripammer utca kulcsfontosságú a város életében



– A Tripammer Gyula utca fontos szerepet tölt be a város életében, hiszen a déli városrész, a MAORT-telep elérése, illetve a városi köztemető megközelítése szempontjából is kulcsfontosságú – fogalmazott Horváth Jácint. – Ezért önkormányzatunk kiemelt helyen kezeli a fejlesztést, és a város számára biztosított európai uniós források tervezése során is kiemelt helyen szerepeltettük. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. előkészítette a projektet, amit tavasszal nyújtottunk be támogatási igénnyel az Államkincstár felé. Ez a projekt is jól mutatja, hogy a helyben végzett jó szakmai munka és mind helyi, mind kormányzati szinten a város érdekeit szem előtt tartó döntéshozatal vezethet eredményre, amit ezúton is köszönünk minden ebben résztvevőnek.

A kivitelezés jövőre indulhat



A kivitelezési munkálatok legkorábban a jövő évben indulhatnak, hiszen még néhány előkészítési lépés szükséges ahhoz, hogy a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás megindítható legyen.