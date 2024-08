Emese álma, Árpád fejedelem mellszobra, az Árpád-házi szentek, IV. Béla, a második honalapító, Hunyadi János és egy Máriás-Madonnás szoboralak is díszíti többek között a kegytemplom felé vezető utat Homokkomáromban. Utóbbi különlegessége, hogy ezzel a szoborral a templom alapítására emlékeztetnek az alkotók. A szoborpark országosan is egyedülálló nevezetesség, amelyhez az alkotások a Csingahegyi Napok keretében készültek el az évek során. A művésztelep fafaragói ezzel állítanak emléket történelmünk jeles személyeinek. A templom felé sétálva az úton végigkövethetjük történelmünk több száz évét. Idén újabb alkotással bővült a szoborpark. Bízzunk benne, hogy nem törik meg az alkotók lendülete és további szobrok is készülnek még.