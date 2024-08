A Shinkyokushin Karate Világszervezet elnöke Keszthelyen tartott szemináriumot

Kenji Midori, a Shinkyokushin Karate Világszervezet elnöke tartott kétnapos szemináriumot Keszthelyen. A program japán vezetői Hévízen szálltak meg, ismerkedve a várossal is. Kilenc országból több mint ötszáz résztvevő érkezett, s a szervezők közlése szerint: világszinten mérve is ez a sportág egyik legnagyobb és legfontosabb eseménye idén. Dr. Zsuga János, a Magyar Shinkyokushin Karate Szervezet elnöke arról beszélt, a szeminárium alkalmat teremtett arra, hogy a fiatalok figyelmét a harcművészetekre jellemző fegyelem, kitartás és tisztelet felé fordítsa. Múlt vasárnap szabadtéri vacsorát rendeztek a Pethe Ferenc Kollégium mögötti területen, amelyen részt vett Naszádos Péter, Hévíz és dr. Tóth Gergely, Keszthely októberben hivatalba lépő polgármestere is. A fürdőváros leendő első embere emlékeztetett: a hagyomány nem a hamu őrzését, hanem a láng továbbadását jelenti. Dr. Tóth Gergely azt mondta, a sport fontos Keszthely számára, s e téren is szeretnék elnyerni a Balaton fővárosa címet, az amatőr sportokra koncentrálva.

Három szakkört indít a Salla Művelődési Központ és Könyvtár

Három szakköri tevékenységet indít a 2024/2025-ös évadban a Nemzeti Művelődési Intézet anyagi és szakmai támogatásával Zalalövőn a Salla Művelődési Központ és Könyvtár. Az érdeklődőket haladó makramé, natúrkozmetika, valamint kötés gyönggyel foglalkozásokra várják. A Nemzeti Művelődési Intézet kínálatából kiválasztott haladó makramé szakkört az elmúlt évi kezdő makramé tevékenység folytatásaként hirdették meg, így arra elsősorban azokat várják, akik annak a programnak voltak résztvevői. Ennek a szakkörnek Lukács Andrea lesz a vezetője. A másik két tevékenység teljesen új. A natúrkozmetika szakkört a kertészmérnök, illetve gyógynövény-felismerő és -felhasználó szakmérnök diplomával is rendelkező Baki Szilvia, míg a kötés gyönggyel szakkört a magyar származású, Németországból néhány éve Zalalövőre költözött Raphael Suzanne vezeti.