Átadták a kertmozi nyári rendezvényein összegyűlt adományt Zalaegerszegen

A zalaegerszegi városházán kedden adták át azt az adományt, amely a Kertvárosi Közösségi Tér nyári, ingyenesen látogatható rendezvényei alkalmával jött össze. Az ez évi jótékonysági akció az eddigi legnagyobb összeggel, 420 ezer forinttal zárult, amelyet a Liszt Ferenc Általános Iskola kórusának ajánlottak fel a szervezők. Az adományt a kórusruhák megújítására fordítják. A közösségi tér, illetve a kertmozi 52 év után is arra a célra használható, amit szántak neki a tervezők, vélekedett Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő. Mint fogalmazott, a filmvetítések az időseknek nosztalgiát, a fiataloknak pedig új élményt jelentenek. Méltatta továbbá, hogy a Liszt-iskola kórusa minden évben színesíti a már hagyománnyá vált filmzenei koncertet. Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója azt emelte ki, hogy idén az önkormányzat támogatásával és az Art Mozi közreműködésével két új vetítőgéppel vetítették le a filmeket a kertmoziban.

A fejlesztési lehetőségekről tárgyaltak Nagykanizsán

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (NAKKIK) a Medgyaszay Házban kedden rendezte meg a „Gazdasági és Innovációs Nap” című programját, melyen az előadók a város és térség fejlesztésének elősegítéséről tárgyaltak. Elsőként Nagy Jánosné, a kamara választási bizottságának elnöke lépett a mikrofonhoz, aki a keddi tisztújító közgyűlésről számolt be. Elmondta: a küldöttek szavazatukkal dr. Polay Józsefet támogatták, így a következő ciklusban is ő marad a kamara elnöke. Majd Balogh László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Leszögezte: Nagykanizsa mindig is innovatív város volt, számos területen elsők között a vidéki Magyarországon, aminek az alapját az oktatás, a jelentős iparágak megléte és a külföldről érkező tudásbázis jelentette. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő arról szólt: a városban számos új munkahely létesült, így pedig a munkanélküliség az országos átlagra csökkent le. A két éve átadott ipari parkot pedig be kell népesíteni, új vállalkozásokat kell idecsalogatni.