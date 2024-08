Jótékonysági lecsónap volt Landorhegyen

Nem volt irigylésre méltó dolga annak a tíz csapatnak, akik szombaton a 40 fokban főztek a Landorhegyi jótékonysági lecsónapon, ám kitettek magukért. Az idei akcióval a helyi gyermekotthont támogatták, 250 ezer forint gyűlt össze a felajánlásokból. A Landorhegyi-iskola hátsó udvarán szorgoskodtak a szakácsok. A csapatokat a szervező településrészi önkormányzat és a Keresztury VMK látta el az alapanyagokkal: mindenki tíz kiló paprikát, öt kiló paradicsomot és három kilogramm hagymát kapott. A rendezvény résztvevőit Makovecz Tamás önkormányzati képviselő köszöntötte, a színpadon pedig különféle produkciókkal szórakoztatták a látogatókat. Fellépett a Bajnóca és Bibrics Gyermektáncegyüttes, a Motion Dance TSE, a Vadóca Gyermektáncegyüttes, majd az Andalgó együttes adott koncertet. A jótékonysági napon összesen 250 ezer forintot gyűjtöttek össze a Landorhegyi Gyermekotthon javára.

Lakástűz volt Nagykanizsán

Szombaton 19 óra előtt kigyulladt egy Berzsenyi Dániel utcai tömbház negyedik emeleti lakása. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint az esethez a vármegyei műveletirányítás a dél-zalai város hivatásos tűzoltóságának több egységét, illetve zalakarosi hivatásos tűzoltókat is riasztotta. A rajok légzésvédelem mellett, vízsugarakkal sikeresen eloltották a tüzet. Az oltást követően a tűzoltók átvizsgálták a törmeléket, emellett ellenőrizték a társasház tetejét, illetve a többi lakást is, de a tűz máshová nem terjedt át. A tömbházat időközben teljesen kiürítették, 25 főnek kellett elhagynia az épületet. A helyszínre mentő is érkezett. A tömbházban lakóktól megtudtuk: a lakásban egy fiatal nő és két gyermek tartózkodott, akik még a lángok elterjedése előtt sikeresen ki tudtak menekülni az épületből. Az épületben lakók egymást riasztották, egy nő elmondta: több lakásba is becsengetett, hogy az ott tartózkodók azonnal hagyják el az épületet. A tűz keletkezésének okát a tűzoltók szakértők bevonásával vizsgálják.

Egyeztetés a tanévkezdés előtt Hévízen

Az iskolakezdési támogatásról, a nyári felújítások eredményeiről és a tanévnyitóról egyeztetett Csepregi Máriával, az Illyés-iskola intézményvezetőjével Papp Gábor, Hévíz polgármestere. A megbeszélést követően a városvezető emlékeztetett: a szünetben a tankerületi központ, a Gamesz, vállalkozók és szülők részvételével szépítették az épületet: festettek, ajtókat javítottak, lámpát cseréltek s persze takarítottak. Ezt követően a Gamesz irányítóival, az önkormányzat jegyzőjével és műszaki osztályvezetőjével Papp Gábor a Nagykanizsai Tankerületi Központnak kötelezően átadandó sportcsarnokok üzemeltetéséről egyeztetett. Ennek hivatalos dátuma szeptember 2.