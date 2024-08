Üvegvisszaváltás: a Lidl REpontja is működik már Zalaegerszegen

A napokban írtunk arról, hogy milyen nehézségeket tapasztaltunk Zalaegerszegen a betétdíjas rendszerben. Nos, egy jó hír az üvegvisszaváltás kapcsán: a Platán sori Lidlben már működik a REpont, szerdán már ismét le lehetett adni a visszaváltható üveg, fém és műanyag italcsomagolásokat. Egy gép működött az üvegvisszaváltás helyiségében, így egyszerre egy ember tudta adagolni a palackokat. Előfordult, hogy többször kellett próbálni, fordítani, igazítani az üvegen, hogy a vonalkódot le tudja olvasni a rendszer, de működik, s jöttek is újra az emberek, hogy használják. Voltak, akik a Repont appal, az okostelefonos alkalmazással a számlájukra kérték a visszatérítendő összeget.

Szeptemberben indul a Kazamata kamaraszínházi sorozat a Göcseji Múzeum pincéjében

A zalaegerszegi ZAZEE Kulturális Egyesület 2024 tavaszán Kazamata Színház néven indított színházi kamaraelőadás-sorozatot a Göcseji Múzeum 2022-ben felújított pincéjében. Az akkori osztatlan sikeren felbuzdulva folytatta az egyesület a szervezést, ennek köszönhetően szeptemberben és októberben két-két különleges színielőadás érkezik Zalaegerszegre. A műsortervről augusztus 22-én, csütörtökön a helyszínen számolt be a ZAZEE a sajtónak. Wettstein Tamás, a ZAZEE elnöke elmondta, a múzeumi együttműködés révén további helyiségeket vonhatnak be a játékba a pinceszinten, megújul a fény- és hangtechnika is, hogy az 50 nézőt befogadó tér minél alkalmasabb legyen a színvonalas előadások befogadására. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója a siker feletti örömét kifejezve hangsúlyozta, a civil szervezet friss szemmel látta meg a lehetőséget a múzeumi "kazamatában", ahol új, a közösséget szolgáló kulturális helyszínt avattak az előadások.

Bujtor István Filmfesztivál, először Keszthelyen

Minden este egy-egy Ötvös Csöpi-film, legendák és közkedvelt személyiségek egész sora, számos felbecsülhetetlen értékű relikvia, több filmes makett, autómatuzsálem és nagyon sok koncert mellett 64, az elmúlt két évben készült hazai mozgóképes alkotás várja négy napon át a vendégeket. A Bujtor István Filmfesztivál első ízben Keszthelyen – mondhatni: Hollywood a Balaton fővárosába költözik. A Bujtor István Filmfesztivál 13 év alatt kinőtte Balatonszemest, ezért a Latinovits Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete – egyetértésben a társszervezőkkel és a Bujtor-családdal – úgy döntött, mostantól más helyszínen rendezik meg a rangos filmes eseményt: számos jelentkező közül Keszthelyt és a Balaton Színházat választva.