Jelentkezési rekord a MATE-n

Két év alatt majdnem megduplázódott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre (MATE) pótfelvételizők száma. Prof. Gyuricza Csaba rektor előrebocsátotta, a keszthelyi Georgikon campust is magába foglaló intézmény kifejezetten sikeres időszakot zárt, hiszen az általános felvételi eljárásban 3200-an kerültek be az egyetemre, hozzájuk pedig a pótfelvételi során további 826 gólya csatlakozhat. Emellett rendkívül keresettek az ősszel induló szakirányú továbbképzések is, amelyekre mintegy 350-en jelentkeztek. A korábbi évekhez képest radikálisan növekvő tendencia tapasztalható a pótfelvételire jelentkezők számában, ez az adat ugyanis 86 százalékkal emelkedett a 2022-eshez képest, s meghaladta a tavalyi rekordév számait is. A legtöbben agrár (392), pedagógus (222) és műszaki (103) területre „pályáztak”.